ВИДЕО | Президент Алар Карис об избирательных правах граждан РФ: обсудить нужно все варианты
По словам президента Алара Кариса, решение вопроса об избирательном праве для граждан России требует внесения поправок в конституцию, а на это нужно время.
„Если политические силы считают, что эта тема заслуживает обсуждения и находит в обществе широкую поддержку, то ее необходимо обсудить“, — сказал Карис Delfi.
„Конечно, это предполагает внесения поправки в конституцию, что является отдельным процессом“, — добавил он.
Глава государства сказал, что, как отмечала ранее канцлер права, поправки к закону относительно избирательного права граждан России должны пройти обсуждение в Государственном суде, а это значит, что процесс может затянуться.
Что Карис думает об идее социал-демократов, которая не требует напрямую изменения конституции и согласно которой иностранцы должны будут регистрироваться на местные выборы и подтверждать свою лояльность Эстонии и отсутствие прокремлевских взглядов? „Я ознакомился с этой идеей. Обсудить нужно все варианты, а это значит, что на это потребуется время. Я думаю, что предложений, как решить этот вопрос, будет еще больше“.
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