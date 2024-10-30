Водитель с признаками алкогольного и наркотического опьянения сбил пожилую велосипедистку

Во вторник, 29 октября, в 09:38 произошла авария возле Сыпрузе, 21 в Тарту, где 37-летняя женщина на легковом автомобиле Ford Focus наехала на пешехода, 61-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

В 09:56 поступило сообщение об аварии на перекрестке Харку теэ и Тамми теэ в деревне Ватсла в волости Сауэ в Харьюмаа, где 36-летний мужчина на легковом автомобиле BMW 525TDS въехал в управляемый 54-летним мужчиной грузовик Kamaz 55111, который двигался в том же направлении и совершал поворот направо. Водителя BMW доставили в больницу. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.

В 10:21 произошла авария возле Палдиски мнт, 25 в Таллинне, где 49-летний мужчина на легковом автомобиле Ford Focus наехал на 28-летнюю женщину, пересекавшую дорогу на личном электросамокате по регулируемому пешеходному переходу. Самокатчицу доставили в больницу.

В 10:41 произошла авария возле Рийа мнт, 129 в Пярну, где 42-летний мужчина с признаками наркотического и алкогольного опьянения на автомобиле Volkswagen Multivan наехал сзади на 80-летнюю женщину на велосипеде, которая двигалась по дороге для немоторизованного транспорта. Велосипедистку доставили в больницу.

В 12:05 произошла авария на Рижском шоссе в Вильянди возле автобусной остановки Huntaugu, где в управляемом 67-летним мужчиной городском автобусе Man Lions City LE, который был вынужден резко затормозить из-за другого транспортного средства, упала пассажирка, 76-летняя женщина. Пассажирку доставили в больницу.

В 17:39 зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие возле Тоомпуйестеэ, 18 в Таллинне, где велосипедист, 32-летний мужчина, врезался сзади в поворачивавший направо автомобиль BMW X3, которым управляла 30-летняя женщина. Велосипедиста доставили в больницу.

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