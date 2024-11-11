Пропавшая 60-летняя женщина найдена мертвой
Во вторник, 29 октября, утром в полицию сообщили, что утром в воскресенье 60-летняя Кай ушла из дома в поселке Кийу (волость Куусалу, Харьюмаа) и не вернулась.
Последний раз женщину видели утром 27 октября, идущей пешком в направлении Таллинна. По своему состоянию здоровья женщина не всегда правильно воспринимала окружающее и могла оказаться в замешательстве. Телефона с собой у нее не было.
Поиски, которые вела полиция, не увенчались успехом.
В понедельник, 11 ноября, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что в субботу добровольцы нашли в волости Куусалу в деревне Румму тело Кай. Нет оснований подозревать, что причиной ее смерти стало преступление.
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