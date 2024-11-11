Пропавшая 60-летняя женщина найдена мертвой

Последний раз женщину видели утром 27 октября, идущей пешком в направлении Таллинна. По своему состоянию здоровья женщина не всегда правильно воспринимала окружающее и могла оказаться в замешательстве. Телефона с собой у нее не было.

Поиски, которые вела полиция, не увенчались успехом.

В понедельник, 11 ноября, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что в субботу добровольцы нашли в волости Куусалу в деревне Румму тело Кай. Нет оснований подозревать, что причиной ее смерти стало преступление.

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