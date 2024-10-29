Полиция просит помощи в поисках 60-летней женщины

Последний раз женщину видели утром 27 октября, идущей пешком в направлении Таллинна. По своему состоянию здоровья женщина не всегда правильно воспринимает окружающее и может оказаться в замешательстве. Телефона с собой у нее нет.

Поиски, которые ведет полиция, пока не увенчались успехом.

Рост женщины 171 см, полноватого телосложения. Одета в черную ветровку и черные спортивные брюки, на голове розовая шапка.

Полиция просит всех, кто видел Кай или обладает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону экстренной помощи 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.