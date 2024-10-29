Полиция просит помощи в поисках 60-летней женщины
Во вторник утром в полицию сообщили, что утром в воскресенье 60-летняя Кай ушла из дома в поселке Кийу (волость Куусалу, Харьюмаа) и до сих пор не вернулась.
Последний раз женщину видели утром 27 октября, идущей пешком в направлении Таллинна. По своему состоянию здоровья женщина не всегда правильно воспринимает окружающее и может оказаться в замешательстве. Телефона с собой у нее нет.
Поиски, которые ведет полиция, пока не увенчались успехом.
Рост женщины 171 см, полноватого телосложения. Одета в черную ветровку и черные спортивные брюки, на голове розовая шапка.
Полиция просит всех, кто видел Кай или обладает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону экстренной помощи 112.
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