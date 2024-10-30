Новости Эстонии
30.10.2024, 09:25

„Ситуация стала истеричной!“ Соцдемы твердо стоят за Ляэнеметсом по вопросу избирательного права

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Соцдемы не поддерживают изменение конституции!
Соцдемы заявляют, что готовы внести поправки в предложенный ими проект
Соцдемы заявляют, что готовы внести поправки в предложенный ими проект
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Хотя председатель конституционной комиссии Рийгикогу Хендрик Террас (Eesti 200) заявил Postimees, что соцдемы разделились по вопросу об избирательном праве для граждан России, сами соцдемы настаивают на обратном – они единодушны в этом вопросе.

По словам заместителя председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского, предложение партии поддерживает вся парламентская фракция.

„Социал-демократы не поддерживают изменение конституции, так как это оттолкнуло бы от нас людей, мыслящих схожим образом, что опасно для безопасности Эстонии. Однако партия демократическая, поэтому, конечно, есть люди, у которых могут быть аргументы в пользу той или иной позиции“, - признал Осиновский, но не стал уточнять, по каким вопросам уже возникли разногласия.

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