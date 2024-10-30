„Ситуация стала истеричной!“ Соцдемы твердо стоят за Ляэнеметсом по вопросу избирательного права

„Социал-демократы не поддерживают изменение конституции, так как это оттолкнуло бы от нас людей, мыслящих схожим образом, что опасно для безопасности Эстонии. Однако партия демократическая, поэтому, конечно, есть люди, у которых могут быть аргументы в пользу той или иной позиции“, - признал Осиновский, но не стал уточнять, по каким вопросам уже возникли разногласия.