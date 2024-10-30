30.10.2024, 09:25
„Ситуация стала истеричной!“ Соцдемы твердо стоят за Ляэнеметсом по вопросу избирательного права(1)
Соцдемы не поддерживают изменение конституции!
ФОТО: | Delfi Meedia
Хотя председатель конституционной комиссии Рийгикогу Хендрик Террас (Eesti 200) заявил Postimees, что соцдемы разделились по вопросу об избирательном праве для граждан России, сами соцдемы настаивают на обратном – они единодушны в этом вопросе.
По словам заместителя председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского, предложение партии поддерживает вся парламентская фракция.
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