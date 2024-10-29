Новости Эстонии
29.10.2024, 18:48

В Тарту с ноября изменится порядок входа в городские автобусы

 
Из-за пассажиров без билетов Тарту ежегодно недополучает около полумиллиона евро
Из-за пассажиров без билетов Тарту ежегодно недополучает около полумиллиона евро
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Начавшаяся в Тарту в августе кампания „Посадка с семи вечера до семи утра через передние двери!“ продолжится и по окончании пилотного проекта. Собранные данные показывают, что число зарегистрированных поездок увеличилось на четверть по сравнению с периодом годичной давности, сообщает RusERR.

По окончании пилотного проекта с ноября посадка в городские автобусы с 7 часов вечера до 7 часов утра будет осуществляться только через передние двери, а выход – через средние и задние двери. При входе в автобус через переднюю дверь нужно зарегистрировать проезд у первого валидатора. Пассажиры с детскими колясками и передвигающиеся с помощью вспомогательных средств (например, инвалидная коляска, роллатор) смогут заходить в автобусы через средние двери в любое время, подав сигнал о желании войти.

Городские власти инициировали пилотный проект посадки в автобус через переднюю дверь по той причине, что согласно анализу данных в тартуских автобусах ездит значительное количество пассажиров без билетов, особенно в вечернее время. Из-за пассажиров без билетов Тарту ежегодно недополучает около полумиллиона евро, которые можно было бы использовать для развития автобусного движения.

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