Пропавшая в Таллинне женщина найдена мертвой в озере

Тогда в полицию поступило сообщение о розыске Этель-Хелеэн, которую в последний раз видели в Таллинне 19 октября. Связь с ней поддерживали в социальных сетях до 22 октября.

Было известно, что пропавшая планировала поехать к родственникам в волость Куусалу, в деревню Каберла, но она так там и не появилась.

Полицейские побеседовали с близкими и знакомыми пропавшей и проверили возможные места ее пребывания, но найти ее не удалось. Поиски продолжались.

В пятницу, 1 ноября, полиция сообщила, что в четверг водолазы нашли Этель-Хелеэн в озере Харку мертвой.

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