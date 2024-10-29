Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Таллинне женщины

Сегодня в полицию поступило сообщение о розыске Этель-Хелеэн, которую в последний раз видели в Таллинне 19 октября. Связь с ней поддерживали в социальных сетях до 22 октября.

Известно, что пропавшая планировала поехать к родственникам в волость Куусалу, в деревню Каберла, но до сих пор она так там и не появилась.

Ее рост около 165 см, у нее худощавое телосложение и вьющиеся волосы.

Полицейские беседовали с близкими и знакомыми пропавшей и проверили возможные места ее пребывания, но, к сожалению, найти ее пока не удалось. Поиски продолжаются.

Полиция просит всех, кто знает, где находится пропавшая, сообщить об этом по телефону 112.

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