Российское посольство обвиняет Delfi в разжигании межнациональной розни

По сообщению Министерства иностранных дел, посольство России настаивает на том, чтобы прокуратура направила ходатайство о разъяснении в связи со статьей, опубликованной Delfi Meedia в газете Maaleht, в которой рассказывается о военном опыте Олега Колеватова, жителя Эстонии, ушедшего на украинский фронт в 2023 году.

Прокуратура отказалась сообщить, что именно содержится в заявлении и будет ли по ней возбуждено производство. В течение сегодняшнего дня посольство России не ответило на запрос Delfi о предоставлении информации.

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