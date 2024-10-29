ЧП и криминал
29.10.2024, 21:21

СУД ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ МЛАДЕНЦА | Ключевой вопрос: знала ли мать, что находится на девятом месяце беременности?

 

  • Согласно обвинению, Кайри Куусемаа вынесла своего новорожденного ребенка в пластиковом пакете в поле

  • Судебно-медицинский эксперт: продолжительность жизни новорожденного измеряется минутами

  • Неясно, была ли дыхательная недостаточность у ребенка вызвана удушением или неумелой попыткой реанимации

Кайри Куусемаа в зале суда
Кайри Куусемаа в зале суда
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

„Это только что родившийся ребенок!“ Вчера на открытии судебного процесса по делу об убийстве младенца в Сууре-Ляхтру были показаны записи с нагрудных камер полицейских, сделанные в день, когда был найден мертвый новорожденный.

5 февраля в Центр тревоги поступил звонок: „Такая проблема: у нас большая собака, она принесла к нам во двор новорожденного мальчика, мертвого“.

„А это точно не какая-то кукла?“ - спрашивает диспетчер Центра тревоги.

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