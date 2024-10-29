29.10.2024, 21:21
СУД ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ МЛАДЕНЦА | Ключевой вопрос: знала ли мать, что находится на девятом месяце беременности?
Согласно обвинению, Кайри Куусемаа вынесла своего новорожденного ребенка в пластиковом пакете в поле
Судебно-медицинский эксперт: продолжительность жизни новорожденного измеряется минутами
Неясно, была ли дыхательная недостаточность у ребенка вызвана удушением или неумелой попыткой реанимации
ФОТО: | Delfi Meedia
„Это только что родившийся ребенок!“ Вчера на открытии судебного процесса по делу об убийстве младенца в Сууре-Ляхтру были показаны записи с нагрудных камер полицейских, сделанные в день, когда был найден мертвый новорожденный.
5 февраля в Центр тревоги поступил звонок: „Такая проблема: у нас большая собака, она принесла к нам во двор новорожденного мальчика, мертвого“.
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