Тяжелый удар по эстонским животноводам: Россия запретила транзит живого крупного и мелкого рогатого скота

Танель-Таави Булитко, председатель правления Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (организации, объединяющей специалистов по племенному животноводству) сказал изданию Maaleht, что установленный Россией запрет на транзит скота затронет животноводческий сектор Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Казахстана, а также европейских стран. „Этот запрет больно ударит по нам, так как большая часть скота экспортируется именно в эти страны“, - отметил он.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) объявила, что с 18 октября запрещен транзит крупного рогатого скота, овец и других животных, восприимчивых к вирусу лихорадки овец (блютангу), из карантинных зон ЕС через территорию России в третьи страны, если эти зоны не прошли проверку Роспотребнадзора.

Причиной запрета стала напряженная эпизоотическая ситуация по блютангу в Евросоюзе.

„Действительно, некоторые страны Европы несут значительный ущерб из-за катаральной лихорадки овец, но следует учитывать, что до сих пор в Эстонии это заболевание не отмечалось, и ограничения не должны на нас распространяться“, - пояснил Булитко, по словам которого запрет на транзит скота может быть ответной мерой на санкции Евросоюза в отношении России, и поэтому в качестве официальной причины указывается данное заболевание. Этот запрет затрагивает все страны Евросоюза, экспортирующие скот в Центральную Азию.