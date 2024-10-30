Тяжелый удар по эстонским животноводам: Россия запретила транзит живого крупного и мелкого рогатого скота(28)
С 18 октября Россия ввела запрет на перемещение по своей территории живого крупного и мелкого рогатого скота из Европейского союза в третьи страны из-за риска распространения катаральной лихорадки овец. Сложившаяся ситуация может катастрофически отразиться на животноводческом секторе Эстонии.
Танель-Таави Булитко, председатель правления Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (организации, объединяющей специалистов по племенному животноводству) сказал изданию Maaleht, что установленный Россией запрет на транзит скота затронет животноводческий сектор Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Казахстана, а также европейских стран. „Этот запрет больно ударит по нам, так как большая часть скота экспортируется именно в эти страны“, - отметил он.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) объявила, что с 18 октября запрещен транзит крупного рогатого скота, овец и других животных, восприимчивых к вирусу лихорадки овец (блютангу), из карантинных зон ЕС через территорию России в третьи страны, если эти зоны не прошли проверку Роспотребнадзора.
Причиной запрета стала напряженная эпизоотическая ситуация по блютангу в Евросоюзе.
„Действительно, некоторые страны Европы несут значительный ущерб из-за катаральной лихорадки овец, но следует учитывать, что до сих пор в Эстонии это заболевание не отмечалось, и ограничения не должны на нас распространяться“, - пояснил Булитко, по словам которого запрет на транзит скота может быть ответной мерой на санкции Евросоюза в отношении России, и поэтому в качестве официальной причины указывается данное заболевание. Этот запрет затрагивает все страны Евросоюза, экспортирующие скот в Центральную Азию.
„Мы должны иметь разные рынки, и поэтому для наших животноводов продажа живого крупного рогатого скота в третьи страны очень важна. Для того чтобы завоевать доверие покупателей, приходится проводить большую работу, гораздо более масштабную, чем ту, что проводится при традиционных продажах в ЕС“, - пояснил Булитко, добавив, что к сегодняшнему дню из ответа Российской Федерации узбекским и азербайджанским клиентам выяснилось, что для транзита живых животных будет предоставлен специальный транспортный коридор, который признает надзорным органом Российской Федерации. В то же Россельхознадзор запрашивает дополнительную информацию о фермах, на которых выращены животные, а также об учреждениях, осуществляющих карантинизацию и надзор.
В этом году Эстония экспортировала 2061 голову крупного рогатого скота в Азербайджан, Грузию, Узбекистан и Казахстан, причем 84 процента продаж были организованы через Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu.
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