29.10.2024, 15:15
Полиция поймала молодых людей, бросавших камни в трамваи и терроризировавших водителей(6)
ФОТО: LUGEJA FOTO
За последние недели в социальных сетях получили распространение фотографии и видео, на которых видно, как в Таллинне молодые люди по ходу движения присаживаются на буфера трамваев, спрыгивают с них и терроризируют водителей. К сегодняшнему дню полиция установила личности этих подростков.
Начальник участковой полиции Пыхья-Таллинна сообщил порталу Delfi, что с выявленными молодыми людьми, а также с их родителями уже проведены беседы. „После беседы молодые люди поняли, что такое занятие опасно“, - сказал он.
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