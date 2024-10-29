Полиция поймала молодых людей, бросавших камни в трамваи и терроризировавших водителей

За последние недели в социальных сетях получили распространение фотографии и видео, на которых видно, как в Таллинне молодые люди по ходу движения присаживаются на буфера трамваев, спрыгивают с них и терроризируют водителей. К сегодняшнему дню полиция установила личности этих подростков.