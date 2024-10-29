ЧП и криминал
29.10.2024, 15:15

Полиция поймала молодых людей, бросавших камни в трамваи и терроризировавших водителей

 (6)
Юные хулиганы в вагоне трамвая
Юные хулиганы в вагоне трамвая
ФОТО: LUGEJA FOTO

За последние недели в социальных сетях получили распространение фотографии и видео, на которых видно, как в Таллинне молодые люди по ходу движения присаживаются на буфера трамваев, спрыгивают с них и терроризируют водителей. К сегодняшнему дню полиция установила личности этих подростков.

Начальник участковой полиции Пыхья-Таллинна сообщил порталу Delfi, что с выявленными молодыми людьми, а также с их родителями уже проведены беседы. „После беседы молодые люди поняли, что такое занятие опасно“, - сказал он.

„Мы также активно общаемся со школами, которые распространяют профилактическую информацию среди учеников и родителей. Мы поддерживаем контакт со всеми заинтересованными сторонами и следим за ситуацией“, - сказал Вяли.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии