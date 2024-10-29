29.10.2024, 19:31
По новой директиве ЕС минимальная зарплата должна соответствовать уровню жизни. Эстония с принятием документа затягивает(6)
ФОТО: | Shutterstock via Puzzlepix
Согласно директиве Европейского союза о минимальной заработной плате, государства-члены должны проверить, соответствует ли минимальная заработная плата уровню жизни. Эстония этого пока не сделала.
Согласно новому исследованию Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC), за несколько недель до крайне важного срока семь стран-членов ЕС даже не начали процесс применения нового законодательства, защищающего минимальную заработную плату в ЕС. В число этих стран входит Эстония.
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