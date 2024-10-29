По новой директиве ЕС минимальная зарплата должна соответствовать уровню жизни. Эстония с принятием документа затягивает

Согласно новому исследованию Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC), за несколько недель до крайне важного срока семь стран-членов ЕС даже не начали процесс применения нового законодательства, защищающего минимальную заработную плату в ЕС. В число этих стран входит Эстония.