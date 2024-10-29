Экономика
29.10.2024, 19:31

По новой директиве ЕС минимальная зарплата должна соответствовать уровню жизни. Эстония с принятием документа затягивает

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Цель директивы – улучшить условия труда и жизни в Европейском союзе.
Цель директивы – улучшить условия труда и жизни в Европейском союзе.
ФОТО: Tomas Ragina | Shutterstock via Puzzlepix

Согласно директиве Европейского союза о минимальной заработной плате, государства-члены должны проверить, соответствует ли минимальная заработная плата уровню жизни. Эстония этого пока не сделала.

Согласно новому исследованию Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC), за несколько недель до крайне важного срока семь стран-членов ЕС даже не начали процесс применения нового законодательства, защищающего минимальную заработную плату в ЕС. В число этих стран входит Эстония.

Речь идет о директиве о минимальной заработной плате, призванной сделать так, чтобы получатели минимальной заработной платы могли жить качественной жизнью и не страдать от нищеты.

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