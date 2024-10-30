Новости Эстонии
30.10.2024, 20:40

ТАБЛИЦЫ | Это только начало, в ближайшие годы плата за регистрацию автомобиля вырастет в несколько раз

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Автоналог (коллаж)
Автоналог (коллаж)
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Плата за регистрацию автомобиля и ставки годового налога, которые вступят в силу в Эстонии с нового года, хорошо известны и широко обсуждаются, но гораздо меньше известен тот факт, что закон о налоге на автотранспортные средства также предусматривает многократное повышение регистрационной платы в последующие годы, пишет Forte.

„Для того, чтобы регистрационный сбор был в большей степени направлен на снижение выбросов углекислого газа от транспортных средств, лучше соответствовал стандарту выбросов углекислого газа и чтобы собираемые налоговые поступления не уменьшались, предложены изменения в ставках регистрационного сбора, которые вступят в силу в 2028 и 2031 годах соответственно“, — сообщила Forte пресс-секретарь Минфина Сийри Суутре.

По ее словам, повышение ставки касается только регистрационного, а не годового налога. Для легковых автомобилей изменятся диапазоны выбросов углекислого газа, ставки сборов, базовая и массовая части. Для фургонов — диапазоны выбросов углекислого газа и базовая часть.

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