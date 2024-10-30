ТАБЛИЦЫ | Это только начало, в ближайшие годы плата за регистрацию автомобиля вырастет в несколько раз

Плата за регистрацию автомобиля и ставки годового налога, которые вступят в силу в Эстонии с нового года, хорошо известны и широко обсуждаются, но гораздо меньше известен тот факт, что закон о налоге на автотранспортные средства также предусматривает многократное повышение регистрационной платы в последующие годы, пишет Forte.