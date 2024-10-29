Экономика
29.10.2024, 14:55

Эстонский стартап-сектор перечислил в госбюджет 284 миллиона евро. Основной вклад внесла компания Bolt

 
За три квартала этого года стартапы выплатили 283,7 миллиона евро налогов на рабочую силу. Основной вклад внесла компания Bolt, перечислившая 31,1 миллиона евро
За три квартала этого года стартапы выплатили 283,7 миллиона евро налогов на рабочую силу. Основной вклад внесла компания Bolt, перечислившая 31,1 миллиона евро
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Согласно данным Startup Estonia и Налогово-таможенного департамента Эстонии, компании стартап-сектора в этом году внесли в государственный бюджет 283,7 миллиона евро налогов, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Налогов на рабочую силу было уплачено 273 миллиона евро — также на 4% больше, чем годом ранее.

По состоянию на конец третьего квартала этого года, в стартап-секторе работало 14 267 человек, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. „На фоне других компаний Эстонии стартап-сектор ответил на изменившиеся экономические условия более жесткими кадровыми решениями. Например, число сотрудников всех налогоплательщиков Эстонии сократилось всего на 0,4%. Статистика также показывает, что сокращения были наиболее значительными в малых и средних компаниях стартап-сектора, тогда как четыре из пяти крупнейших работодателей сектора увеличили число сотрудников“, — отметила руководитель по мониторингу Startup Estonia Моника Мялло.

Статистика также показывает, что в этом году рост численности сотрудников в основном наблюдался среди компаний младше пяти лет, тогда как стартапы в возрасте 6–10 лет, наоборот, сокращали персонал. Тем не менее, крупнейшими рекрутерами этого года стали так называемые „растущие компании“, то есть ИТ- и технологические компании, которые старше десяти лет, где в Эстонии работает не менее 50 сотрудников и которые за последний год уплатили не менее одного миллиона евро налогов на рабочую силу, а совокупный рост налога за последние три года составил не менее 20%.

К концу третьего квартала крупнейшими работодателями в стартап-секторе стали Wise, Bolt и Playtech. В Wise работало 2028 человек, что на 132 человека больше, чем годом ранее. Вторым по величине работодателем является Bolt с численностью сотрудников 1321, что на 34 человека больше, чем год назад. Третье место занимает Playtech, где работает 653 человека, хотя это на 9 человек меньше, чем в прошлом году. В число крупнейших работодателей также вошли Yolo (553 сотрудника) и Swappie (435 сотрудников) — обе компании увеличили численность сотрудников за год.

За три квартала этого года стартапы выплатили 283,7 миллиона евро налогов на рабочую силу. Основной вклад внесла компания Bolt, перечислившая 31,1 миллиона евро. В тройку лидеров также вошли Wise (28 млн евро) и Playtech (13,8 млн евро), далее следуют Yolo (11,7 млн евро) и Pipedrive (11,4 млн евро).

Статистика эстонского стартап-сектора включает как стартап-компании в классическом определении, так и работающие в Эстонии технологические компании, которым более десяти лет или которые заключили сделку купли-продажи, но продолжают работу на эстонском рынке. В статистику входят растущие компании старше десяти лет и технологические компании с глобальным потенциалом. В данных Налогово-таможенного департамента численность работников указана по состоянию на последнюю дату квартала. Налоги на рабочую силу представляют собой сумму налогов на рабочую силу, уплаченных в кассовом порядке за рассматриваемый период, поэтому численность работников и налоги на рабочую силу здесь несопоставимы.

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