Эстонский стартап-сектор перечислил в госбюджет 284 миллиона евро. Основной вклад внесла компания Bolt

По состоянию на конец третьего квартала этого года, в стартап-секторе работало 14 267 человек, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. „На фоне других компаний Эстонии стартап-сектор ответил на изменившиеся экономические условия более жесткими кадровыми решениями. Например, число сотрудников всех налогоплательщиков Эстонии сократилось всего на 0,4%. Статистика также показывает, что сокращения были наиболее значительными в малых и средних компаниях стартап-сектора, тогда как четыре из пяти крупнейших работодателей сектора увеличили число сотрудников“, — отметила руководитель по мониторингу Startup Estonia Моника Мялло.

Статистика также показывает, что в этом году рост численности сотрудников в основном наблюдался среди компаний младше пяти лет, тогда как стартапы в возрасте 6–10 лет, наоборот, сокращали персонал. Тем не менее, крупнейшими рекрутерами этого года стали так называемые „растущие компании“, то есть ИТ- и технологические компании, которые старше десяти лет, где в Эстонии работает не менее 50 сотрудников и которые за последний год уплатили не менее одного миллиона евро налогов на рабочую силу, а совокупный рост налога за последние три года составил не менее 20%.

К концу третьего квартала крупнейшими работодателями в стартап-секторе стали Wise, Bolt и Playtech. В Wise работало 2028 человек, что на 132 человека больше, чем годом ранее. Вторым по величине работодателем является Bolt с численностью сотрудников 1321, что на 34 человека больше, чем год назад. Третье место занимает Playtech, где работает 653 человека, хотя это на 9 человек меньше, чем в прошлом году. В число крупнейших работодателей также вошли Yolo (553 сотрудника) и Swappie (435 сотрудников) — обе компании увеличили численность сотрудников за год.