Эстонский стартап-сектор перечислил в госбюджет 284 миллиона евро. Основной вклад внесла компания Bolt
Согласно данным Startup Estonia и Налогово-таможенного департамента Эстонии, компании стартап-сектора в этом году внесли в государственный бюджет 283,7 миллиона евро налогов, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Налогов на рабочую силу было уплачено 273 миллиона евро — также на 4% больше, чем годом ранее.
По состоянию на конец третьего квартала этого года, в стартап-секторе работало 14 267 человек, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. „На фоне других компаний Эстонии стартап-сектор ответил на изменившиеся экономические условия более жесткими кадровыми решениями. Например, число сотрудников всех налогоплательщиков Эстонии сократилось всего на 0,4%. Статистика также показывает, что сокращения были наиболее значительными в малых и средних компаниях стартап-сектора, тогда как четыре из пяти крупнейших работодателей сектора увеличили число сотрудников“, — отметила руководитель по мониторингу Startup Estonia Моника Мялло.
Статистика также показывает, что в этом году рост численности сотрудников в основном наблюдался среди компаний младше пяти лет, тогда как стартапы в возрасте 6–10 лет, наоборот, сокращали персонал. Тем не менее, крупнейшими рекрутерами этого года стали так называемые „растущие компании“, то есть ИТ- и технологические компании, которые старше десяти лет, где в Эстонии работает не менее 50 сотрудников и которые за последний год уплатили не менее одного миллиона евро налогов на рабочую силу, а совокупный рост налога за последние три года составил не менее 20%.
К концу третьего квартала крупнейшими работодателями в стартап-секторе стали Wise, Bolt и Playtech. В Wise работало 2028 человек, что на 132 человека больше, чем годом ранее. Вторым по величине работодателем является Bolt с численностью сотрудников 1321, что на 34 человека больше, чем год назад. Третье место занимает Playtech, где работает 653 человека, хотя это на 9 человек меньше, чем в прошлом году. В число крупнейших работодателей также вошли Yolo (553 сотрудника) и Swappie (435 сотрудников) — обе компании увеличили численность сотрудников за год.
За три квартала этого года стартапы выплатили 283,7 миллиона евро налогов на рабочую силу. Основной вклад внесла компания Bolt, перечислившая 31,1 миллиона евро. В тройку лидеров также вошли Wise (28 млн евро) и Playtech (13,8 млн евро), далее следуют Yolo (11,7 млн евро) и Pipedrive (11,4 млн евро).
Статистика эстонского стартап-сектора включает как стартап-компании в классическом определении, так и работающие в Эстонии технологические компании, которым более десяти лет или которые заключили сделку купли-продажи, но продолжают работу на эстонском рынке. В статистику входят растущие компании старше десяти лет и технологические компании с глобальным потенциалом. В данных Налогово-таможенного департамента численность работников указана по состоянию на последнюю дату квартала. Налоги на рабочую силу представляют собой сумму налогов на рабочую силу, уплаченных в кассовом порядке за рассматриваемый период, поэтому численность работников и налоги на рабочую силу здесь несопоставимы.
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