Любимые многими эстонскими детьми леденцы от Fazer оказались опасными: их отзывают из продажи

В последнее время Fazer стала получать от потребителей критические отзывы о случаях, когда во рту конфеты внезапно отделялись от палочки и из-за этого могли попасть в горло. Это подтвердил и проведенный Fazer контроль качества. По оценке компании, в таком виде леденец небезопасен. Поскольку Fazer не удалось разрешить ситуацию, было решено отозвать леденцы Moomin с рынка.

„Безопасность продукции и доверие потребителей являются для Fazer главными приоритетами. Поскольку быстрого решения проблемы найти не удалось, мы решили временно прекратить поставки леденцов Moomin и убрать их с рынка“, — сказал руководитель конфетного отдела Fazer Том Линдблад. Решение касается только леденцов Moomin, остальные леденцы Fazer, как утверждают в компании, безопасны.

Уже купленные леденцы Moomin не нужно возвращать Fazer, а можно выбросить в мусор: фантик к пластиковым отходам, а леденец — к биологическим. В случае возникновения вопросов и жалоб можно обратиться в службу поддержки клиентов Fazer. Также Fazer возместит стоимость леденцов, которые уже были куплены, но остались несъеденными. Для этого необходимо связаться со службой поддержки клиентов и отправить фотографию продукции.

Леденцы исчезнут из магазинов

Руководитель по связям с общественностью Selver Марианн Ярвела подтвердила Delfi Ärileht, что они получили от Fazer уведомление об отзыве продукции. „Наши магазины как можно скорее снимут леденцы с продажи“, — пообещал Ярвела. Утилизировать леденцы на месте Selver все же не будет, а вернет их на склад логистической компании.

По словам руководителя по коммуникации Coop Мартина Мийдо, их магазины начали убирать леденцы с прилавков еще вчера. То же самое подтвердили пресс-секретари Prisma Керту Кярк и Maxima Свен Лиллепалу. Эти три сети также вернут леденцы местному поставщику.

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