Инфляция съест накопленные средства: пять главных страхов жителей Эстонии о пенсионных накоплениях и пути их решения

Действительно, средняя продолжительность жизни в Эстонии растет. С 2027 года возраст выхода на пенсию действительно будет зависеть от средней ожидаемой продолжительности жизни. По данным Департамента статистики, в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни жителей Эстонии с момента рождения составляла 79 лет. С учетом этой тенденции пенсионный возраст будет медленно повышаться. В итоге будущий пенсионер сможет наслаждаться пенсионным возрастом примерно так же долго, как и сегодняшние пенсионеры – около 18 лет.

На деле инфляция в первую очередь „съедает“ деньги, которые просто лежат на банковском счете. Средняя доходность пенсионных фондов второй ступени в Эстонии за последние двадцать лет уступала инфляции лишь трижды и значительно опережала рост индекса потребительских цен даже с учетом недавнего резкого скачка стоимости товаров. Поэтому решение о присоединении ко второй пенсионной — самый простой способ инвестировать и обеспечить финансовую стабильность в старости. Краткосрочную и долгосрочную доходность пенсионных фондов можно отслеживать и сравнивать, например, на сайте Pensionikeskus.

Часто страхи и предубеждения возникают из-за недостаточной информированности. Регулярные отчисления на пенсию должны стать фундаментом финансовой безопасности для жителей Эстонии. Финансовая подушка создает ощущение безопасности в течение жизненного цикла, как для самого человека, так и его близких. Рассмотрим некоторые наиболее распространенные страхи, а также советы по их преодолению.

Например, жители Эстонии боятся, что инфляция съест значительную часть сбережений, доходность фондов будет слишком низкая или даже не получится дожить до пенсионного возраста. По словам председателя правления LHV Varahalduse Вахура Валлисту, страхи, связанные с накоплениями на пенсию, представляют собой серьезную угрозу, если их не проработать своевременно.

Накопление на пенсию позволяет спокойно сосредоточиться на том, что по-настоящему важно в жизни, будь то время с близкими или занятия любимым делом. Важно, как мы сами организуем свою жизнь на заслуженном отдыхе, а финансовые накопления сыграют важную роль в осуществлении наших желаний. Регулярные взносы во вторую пенсионную ступень — один из наиболее эффективных способов накопить финансовую подушку для достойной старости.

Тем более, что при достижении пенсионного возраста существует несколько вариантов схем выплат, чтобы они не облагались подоходным налогом. Эти возможности включают равномерное распределение пенсионных выплат (например, ежемесячно или ежеквартально) или единовременная выплата, с которой придется заплатить подоходный налог в размере 10%. Третий способ – заключить договор со страховой компанией.

Страх 3. Доходность пенсионных фондов низкая (35% жителей Эстонии)

Накопление на пенсию — долгий процесс, а время — лучший друг инвестора. Чем раньше начать, тем больше времени будет для роста инвестированных средств. Экономика циклична, и ни один инвестор не застрахован от колебаний экономического роста. Это означает, что доходность пенсионных фондов может быть как высокой, так и скромной. Главное — выиграть в долгосрочной перспективе. Долгосрочные результаты пенсионных фондов второй ступени значительно улучшились после смягчения ограничений на инвестиции. При этом важно помнить, что доходность того или иного фонда в прошлом, не гарантирует аналогичной доходности в будущем.

Страх 4. Я не доживу до пенсионного возраста (35% жителей Эстонии)