Госконтроль: подготовка позиций Эстонии в законотворчестве ЕС требует более быстрого реагирования и содержательного анализа влияния

В рассматриваемый период с декабря 2019 года по март 2024 года Европейская комиссия опубликовала более 600 инициатив, из которых более 80% представляют собой законодательные инициативы, а остальные – различные стратегии, планы действий и сообщения. Большой объем инициатив создает значительную нагрузку на правительственные учреждения Эстонии при подготовке позиций и участии в переговорах. Новые инициативы Европейской комиссии становятся все более детальными и оказывают влияние на политику сразу в нескольких сферах государственного управления. Это увеличивает необходимость внутригосударственного координирования и количество привлекаемых сторон, а также усложняет процесс формирования позиций Эстонии.

„Чтобы интересы Эстонии были представлены и ее вклад был эффективным, переговорные позиции должны быть своевременно подготовлены, ясны, основаны на анализе, во всех отношениях учитывать наши интересы и обеспечивать поддержку со стороны других стран-членов“, – сказал генеральный контролер Янар Хольм. „Штат министерств нельзя раздувать дополнительно, чтобы заниматься инициативами Европейского союза. Поэтому особенно важно отделить критические для Эстонии инициативы от менее значимых и сосредоточиться на приоритетных уже на как можно более ранней стадии формирования политики“.

Аудит показал, что позиции часто не удается сформулировать к первоначально запланированному сроку из-за интенсивного и трудоемкого процесса разработки позиций по различным законопроектам Европейского союза. Однако такое промедление может означать, что после начала основных обсуждений в рабочих группах Совета Европейского союза возможности эффективного участия в переговорах будут ограничены.