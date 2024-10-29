Госконтроль: подготовка позиций Эстонии в законотворчестве ЕС требует более быстрого реагирования и содержательного анализа влияния
Несмотря на то, что подготовка позиций Эстонии в законодательном процессе Европейского Союза начинается заблаговременно, зачастую позиции не удается сформулировать к первоначально установленному сроку, что может ограничить возможности Эстонии эффективно участвовать в переговорах. В то же время, лишь немногие затронутые заинтересованные стороны успевают дать содержательный отзыв, а анализ влияния не всегда учитывает специфику Эстонии, как указано в опубликованном сегодня отчете Госконтроля.
В рассматриваемый период с декабря 2019 года по март 2024 года Европейская комиссия опубликовала более 600 инициатив, из которых более 80% представляют собой законодательные инициативы, а остальные – различные стратегии, планы действий и сообщения. Большой объем инициатив создает значительную нагрузку на правительственные учреждения Эстонии при подготовке позиций и участии в переговорах. Новые инициативы Европейской комиссии становятся все более детальными и оказывают влияние на политику сразу в нескольких сферах государственного управления. Это увеличивает необходимость внутригосударственного координирования и количество привлекаемых сторон, а также усложняет процесс формирования позиций Эстонии.
„Чтобы интересы Эстонии были представлены и ее вклад был эффективным, переговорные позиции должны быть своевременно подготовлены, ясны, основаны на анализе, во всех отношениях учитывать наши интересы и обеспечивать поддержку со стороны других стран-членов“, – сказал генеральный контролер Янар Хольм. „Штат министерств нельзя раздувать дополнительно, чтобы заниматься инициативами Европейского союза. Поэтому особенно важно отделить критические для Эстонии инициативы от менее значимых и сосредоточиться на приоритетных уже на как можно более ранней стадии формирования политики“.
Аудит показал, что позиции часто не удается сформулировать к первоначально запланированному сроку из-за интенсивного и трудоемкого процесса разработки позиций по различным законопроектам Европейского союза. Однако такое промедление может означать, что после начала основных обсуждений в рабочих группах Совета Европейского союза возможности эффективного участия в переговорах будут ограничены.
Анализируя влияние дел Европейского союза, следует уделять больше внимания конкретным последствиям именно для предприятий и жителей Эстонии, а также Эстонского государства. Влияние приоритетных проектов можно проанализировать и в течение короткого времени, но определение специфического влияния на Эстонию при формировании позиций не будет ровным. Время составления оценки влияния при формировании позиций ограничено. Если до обнародования инициативы в Эстонии не был проведен анализ в данной сфере, то, как правило, при составлении позиций в отношении анализа влияния невозможно провести тщательную оценку воздействия. В свою очередь, именно по этой причине правительственные учреждения Эстонии при составлении заключения по анализу влияния опираются на общие оценки влияния Европейской комиссии, которые подчеркивают положительный эффект инициатив и уделяют меньше внимания сопутствующим затратам или дополнительной нагрузке.
Например, в пояснительной записке к Директиве о ремонте товара 2023 года отмечалось, что проект окажет, скорее, положительное влияние на рынок ремонтных услуг, но при этом отсутствовал какой-либо количественный анализ рынка ремонта в Эстонии. В то же время, анализ дополнительных расходов или административного бремени для эстонских предприятий, жителей или государства имеет решающее значение при формировании позиций, поскольку в процессе рассмотрения проекта можно изменить его содержание и тем самым снизить негативные последствия.
У заинтересованных сторон спрашивают их мнение об инициативах и информируют их о процессе выработки их позиций, однако более эффективному вовлечению мешает время, предусмотренное на выработку мнений. Количество отзывов заинтересованных сторон иногда бывает очень низким из-за специфического и объемного характера материалов, а также из-за того, что заинтересованные стороны могут не располагать достаточными ресурсами для своевременного изложения своего мнения – в рассмотренных случаях в течение 10–16 дней. Если позиции Эстонии не отражают мнения заинтересованных сторон, существует риск того, что позиции Эстонии не будут учитывать интересы некоторых целевых групп, которых касается проект.
Процессу рассмотрения мнений и вовлечения в него способствовали бы лучшие возможности мониторинга этого процесса и упрощение определения окончательных позиций. Информационная система проектов не содержит всех мнений, полученных от министерств и заинтересованных сторон, поэтому нет уверенности в том, что при анализе учитываются все полученные мнения. В некоторых случаях окончательно одобренные позиции Эстонии не утверждены в Рийгикогу, что может привести к путанице в вопросе о том, каковы действующие позиции.
Поскольку перенос правового акта Европейского союза во внутригосударственное законодательство основывается на работе, проделанной в процессе формирования позиций, важно, чтобы вся информация (включая данные, полученные от заинтересованных сторон и совместных респондентов), которая лежала в основе формирования позиций, была доступна для анализа в полном объеме и на более позднем этапе.
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Являясь страной-членом Европейского союза, Эстония уже 20 лет имеет право и обязана вносить свой вклад в законодательный процесс Европейского союза. Около трети законопроектов, подготовленных в Эстонии, являются результатом переноса или применения законодательства Европейского союза. При формировании позиций необходимо максимально учитывать принципы надлежащего законотворчества.
Формирование позиции Эстонии по вопросу Европейского союза, обнародованному Европейской комиссией, начинается в Координационном совете по делам Европейского союза при Государственной канцелярии, где согласуются ответственные министерства и сроки представления позиций.
Ответственное министерство анализирует влияние связанного с Европейским союзом вопроса, проводит консультации с ответственными министерствами и заинтересованными сторонами, а также формулирует позицию для согласования в Координационном совете по делам Европейского союза. Позиции по делам Европейского союза получают одобрение Правительства Республики.
Позиции, оформленные в виде решения правительства, направляются в Рийгикогу для составления мнения или получения заключения. Рийгикогу может поддержать, дополнить или изменить позиции правительства, не поддержать их или воздержаться от принятия той или иной позиции. Переговоры на различных уровнях Совета Европейского союза должны основываться на позициях, утвержденных Рийгикогу.
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