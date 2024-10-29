В Силламяэ на производстве погибла женщина

В понедельник, 28 октября, на территории расположенного в Силламяэ предприятия произошел несчастный случай, в результате которого погибла работавшая на предприятии женщина.

Все точные детали происшествия будут установлены полицией в ходе уголовного производства.

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