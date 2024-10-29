29.10.2024, 12:55
В Силламяэ на производстве погибла женщина
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в результате несчастного случая на производстве в Силламяэ погибла женщина.
В понедельник, 28 октября, на территории расположенного в Силламяэ предприятия произошел несчастный случай, в результате которого погибла работавшая на предприятии женщина.
Все точные детали происшествия будут установлены полицией в ходе уголовного производства.
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