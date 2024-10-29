ЧП и криминал
29.10.2024, 12:55

В Силламяэ на производстве погибла женщина

 
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Вчера в результате несчастного случая на производстве в Силламяэ погибла женщина.

В понедельник, 28 октября, на территории расположенного в Силламяэ предприятия произошел несчастный случай, в результате которого погибла работавшая на предприятии женщина.

Все точные детали происшествия будут установлены полицией в ходе уголовного производства.

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