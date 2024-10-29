Эстония направила России очередную ноту в связи с инцидентом на границе

В ноте отмечается, что, поскольку Россия не согласилась измерить дно реки Нарвы для уточнения разметки фарватера, курс фарватера необходимо определять исходя прежних знаний и практики.

В МИД добавили, что обе стороны за десятилетия практики приняли нынешний курс фарватера и, следовательно, расположение временной линии контроля между Эстонией и Россией. Кроме того, это позволило создать четкие и безопасные зоны движения для всех судов на реке Нарва.

Ранее Эстония в дипломатических нотах требовала от России объяснений по поводу пограничного инцидента 23 мая, когда российская сторона убрала 25 буев, расположенных в эстонских водах. В июле этого года МИД предложил России провести совместный замер дна реки Нарвы, чтобы разрешить разногласия относительно фарватера, осевая линия которого является основой контрольной линия между Эстонией и Россией.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .