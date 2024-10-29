ФОТО И ВИДЕО | Обвиняемая в убийстве новорожденного женщина предстала перед судом

Женщина обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка и осквернении тела в деревне Сууре-Ляхтру в феврале этого года.

По словам старшего прокурора Элийсы Соммер, собранные в ходе уголовного производства данные свидетельствуют о том, что Куусемаа, зная о своей беременности, самостоятельно родила живого и доношенного мальчика.

Согласно обвинению, после родов Куусемаа оторвала пуповину от плаценты и перекрыла ребенку воздушное пространство. Кроме того, она нанесла ребенку поверхностные повреждения кожи на голове, туловище, ногах и руках.

Также Куусемаа обвиняется в осквернении трупа, заключавшемся в том, что женщина не захоронила тело новорожденного по общепринятым обычаям, а вынесла обнаженное тело в поле, где его утром 5 февраля нашла соседская собака.

Прокурор Соммер добавила, что доказательства, установленные в ходе досудебного разбирательства, свидетельствуют о том, что женщина никому не сообщила о смерти ребенка.

Вместо этого она решила бежать в Марокко, где и была задержана и заключена под стражу.

На предварительном слушании подсудимая заявила, что „так много предположений о том, что я якобы сделала. Как думала и действовала. Я говорю, что нужно рассказать подробно и аргументировать“.

Она добавила: „Жизнь должна продолжаться. Если виновен, отсидеть свой срок. Если невиновен, идти дальше. Наказания не боюсь“.

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