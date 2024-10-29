Пообедать не получится? Масштабная забастовка ресторанов и отелей в Эстонии: рассказываем, как это будет выглядеть
В Эстонии в четверг, 31 октября, в 12:30 впервые в новейшей истории предприятия питания и гостиничного бизнеса организуют протестную акцию - они требуют от правительства смягчения налоговой политики, так как в нынешних условиях многие опасаются, что сферу ждет крах. Всего на данный момент к акции протеста присоединилось около 230 кафе и отелей, но это число постоянно растет. Как будет проходить забастовка и какие именно рестораны в ней участвуют? Значит ли это, что 31 октября вас не будут обслуживать? И против чего конкретно протестуют?
Посмотреть полный список заведений, которые выразили желание участвовать в акции, можно на сайте. Среди них - Kolm Sibulat. RusDelfi пообщался с совладельцем этого заведения Романом Защеринским. По его словам, он работает в данной сфере с 1998 года, но по ощущениям сейчас - самое сложное время.