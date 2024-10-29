Проект пристройки к театру „Эстония“ вызвал споры. Белобровцев: пусть вопрос решает народ(2)
Поскольку проект пристройки к зданию театра „Эстония“ вызвал неоднозначную реакцию и усиливающееся недопонимание, решение по столь значимому объекту культуры должен принять народ, заявил вице-председатель фракции Центристской партии и член комиссии Рийгикогу по культуре Вадим Белобровцев после обсуждения этого вопроса в комиссии.
В понедельник парламентская комиссия по культуре рассмотрела анализ влияния пристройки к зданию национальной оперы „Эстония“ на культурное наследие, подготовленный по заказу Департамента охраны памятников старины архитектурным историком Трийн Ояри. Большинством голосов было решено, что комиссия не удовлетворена выводами анализа и необходимо заказать новое исследование. Вадим Белобровцев как представитель Центристской фракции с этим мнением не согласился.
„И в самой комиссии, и в Рийгикогу в целом нет единства по вопросу о пристройке к театру „Эстония“, да и в обществе не было проведено широкой дискуссии на эту тему, – сказал Белобровцев. – Большинство членов комиссии считают необходимым и даже единственным возможным решением построить рядом с театром здание площадью примерно 21 500 квадратных метров. Однако с этим мнением не согласен ряд экспертов, которые считают, что площадь пристройки должна быть гораздо скромнее, а еще более правильным решением было бы построить новое здание для Национальной оперы в другом месте. Ситуация зашла в тупик, поэтому Центристская партия предлагает провести всенародное голосование по этому вопросу“.
По словам Вадима Белобровцева, исходя из последних новостей, можно сказать, что процесс, связанный с пристройкой к театру „Эстония“, проходил в узком кругу, не были учтены, например, связанные с этим последствия и возможный ущерб для имиджа города Таллинна. „Участок, предназначенный для пристройки, принадлежит городу, и расширение здания может нарушить ряд законов и действующих ограничений. В целом создается впечатление, что государство пыталось проигнорировать мнение жителей столицы. Подробный анализ, подготовленный Трийн Ояри, также однозначно указывает, что столь крупная пристройка рядом с нынешним зданием театра „Эстония“ неуместна“, – отметил представитель Центристской партии.
По мнению центристов, народное голосование можно было бы провести, например, в рамках муниципальных выборов 2025 года, что позволило бы значительно сэкономить средства. „Необходимо решить, следует ли учитывать мнение только жителей Таллинна, так как речь идет о городском пространстве и принадлежащем городу участке, или же, учитывая общую важность театра „Эстония“, голосование нужно провести на общегосударственном уровне. Это могло бы стать темой будущей дискуссии“, – добавил Белобровцев.
Он также подчеркнул важность того, что театр „Эстония“ находится в Старом городе, внесенном в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. „Согласно оценке влияния, заказанной Департаментом охраны памятников старины, пристройка может поставить под угрозу статус Таллинна как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, что является очень серьезным риском. Недавно три объекта были исключены из списка всемирного наследия именно из-за неподобающей строительной деятельности. Таллинн не может себе позволить такой риск, поскольку это нанесет серьезный ущерб репутации города и туристическому сектору. Также опасно создавать прецедент, который может привести к более масштабной строительной деятельности в Старом городе“, – подчеркнул он.
Если народ не поддержит масштабную пристройку, Центристская партия считает возможным решением строительство нового здания в другом месте. „Главный архитектор Таллинна также подтвердил, что город готов найти подходящее место, если потребуется. Одним из вариантов могло бы быть восстановление Таллинского Горхолла и создание там подходящих помещений для театра. В мире есть множество примеров современных оперных театров, построенных прямо у воды, и Таллинн тоже мог бы пойти по этому пути в сотрудничестве с государством. Но в сложившейся ситуации решение должен принимать народ“, – добавил Вадим Белобровцев.
Комиссия по культуре: оценка воздействия пристройки к зданию Национальной оперы „Эстония“ требует доработки
Комиссия Рийгикогу по культуре отклонила заказанный Департаментом охраны памятников истории и культуры проект оценки воздействия на наследие пристройки к Национальной опере „Эстония“ и предложила заказать новую оценку воздействия.
Комиссия по культуре ознакомилась с проектом оценки, являющейся обязательной согласно требованиям ЮНЕСКО, и составила сегодня ответ составителю проекта, в котором выделила обстоятельства, которые не были учтены в проекте.
„В связи с различными вариантами пристройки к театру „Эстония“ следует также выделить все аспекты положительного влияния на уникальную ценность Старого города Таллинна в мировом масштабе, принимая во внимания, что различные стороны подчеркнули необходимость в максимальной степени сохранить и продемонстрировать культурное наследие ЮНЕСКО в этой зоне“, – отмечает комиссия в ответе составителю оценки воздействия. В своем письме комиссия сообщает, что 7 мая Рийгикогу выступил с предложением правительству найти решение для строительства пристройки к зданию Национальной оперы „Эстония“. В настоящий момент неясно, приведут ли решения правительства к изменениям в правилах защиты памятников старины, правовых актах и будет ли инициирована государственная специальная планировка.
„Мы просим Департамент охраны памятников истории и культуры заказать новую оценку воздействия на наследие, когда будет собран достаточный объем информации и исполнительная власть предложит свои варианты решения“, – отмечается в письме комиссии.
Председатель комиссии по культуре Хельо Пикхоф подчеркнула, что ЮНЕСКО не установил для Эстонии сроки составления анализа воздействия на наследие. „Пока не выяснится, сделает ли правительство послабления в отношении правил защиты памятников старины и какие именно послабления, составление и предоставление ЮНЕСКО анализа воздействия пристройки к театру „Эстония“ являются преждевременными“, – сказала она.
Пикхоф добавила, что анализ воздействия влияния на наследие должен быть объективным, а различные ценности должны быть сбалансированы. „Наряду с сохранением исторического наследия следует учитывать и продвижение музыкальной культуры, а при составлении анализа необходимо привлечь независимых экспертов“, – сказала председатель комиссии.
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