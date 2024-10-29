Проект пристройки к театру „Эстония“ вызвал споры. Белобровцев: пусть вопрос решает народ

В понедельник парламентская комиссия по культуре рассмотрела анализ влияния пристройки к зданию национальной оперы „Эстония“ на культурное наследие, подготовленный по заказу Департамента охраны памятников старины архитектурным историком Трийн Ояри. Большинством голосов было решено, что комиссия не удовлетворена выводами анализа и необходимо заказать новое исследование. Вадим Белобровцев как представитель Центристской фракции с этим мнением не согласился.

„И в самой комиссии, и в Рийгикогу в целом нет единства по вопросу о пристройке к театру „Эстония“, да и в обществе не было проведено широкой дискуссии на эту тему, – сказал Белобровцев. – Большинство членов комиссии считают необходимым и даже единственным возможным решением построить рядом с театром здание площадью примерно 21 500 квадратных метров. Однако с этим мнением не согласен ряд экспертов, которые считают, что площадь пристройки должна быть гораздо скромнее, а еще более правильным решением было бы построить новое здание для Национальной оперы в другом месте. Ситуация зашла в тупик, поэтому Центристская партия предлагает провести всенародное голосование по этому вопросу“.

По словам Вадима Белобровцева, исходя из последних новостей, можно сказать, что процесс, связанный с пристройкой к театру „Эстония“, проходил в узком кругу, не были учтены, например, связанные с этим последствия и возможный ущерб для имиджа города Таллинна. „Участок, предназначенный для пристройки, принадлежит городу, и расширение здания может нарушить ряд законов и действующих ограничений. В целом создается впечатление, что государство пыталось проигнорировать мнение жителей столицы. Подробный анализ, подготовленный Трийн Ояри, также однозначно указывает, что столь крупная пристройка рядом с нынешним зданием театра „Эстония“ неуместна“, – отметил представитель Центристской партии.