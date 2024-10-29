Зарядка электромобиля в эстонской сети общественных пунктов обходится дороже, чем в Финляндии

По данным сайта Европейской комиссии, посвященного альтернативным видам топлива, в Эстонии зарядка электромобиля Nissan Leaf на общественной зарядной станции обойдется в среднем примерно в 11 евро, на которые можно проехать 100 км пути. Для сравнения, в Финляндии зарядка того же автомобиля для езды на такое же расстояние стоит в среднем чуть более 5 евро, в Германии – около 10 евро, во Франции – около 8 евро. Зарядка Nissan Leaf в Норвегии и Словении дороже, чем в Эстонии.

Цены на зарядку устанавливаются предприятием, управляющим инфраструктурой. В Эстонии крупнейшей сетью общественных зарядок для электромобилей – 221 пункт – управляет Enefit Volt.

Руководитель отдела электронной мобильности Enefit Вильяр Конт пояснил, что стоимость электроэнергии в пункте зарядки складывается из нескольких компонентов. Во-первых, это общая цена на электроэнергию в Эстонии, которая выше, чем в Скандинавии. Если добавить к этому размер рынка и стоимость инвестиций – подключение к сети, установку зарядного устройства и его обслуживание – цена электроэнергии в общественном пункте зарядки цена становится выше рыночной.

„Сегодня у нас все же меньше электромобилей, если сравнивать с крупными рынками. А если потребителей меньше, то и окупаемость инвестиций занимает больше времени. Также стоит обратить внимание на то, какие услуги по зарядке предлагаются, идет ли речь о круглосуточной поддержке клиентов, именно из этих аспектов и состоит услуга“, – сказал Конт.