ПРОГНОЗ | Прощаемся с золотой осенью! Грядут холода, выпадет мокрый снег

Во вторник гребень низкого высокого давления переместится над Эстонией с запада на восток. Вечером со стороны моря приблизится новая область низкого давления. Установится погода с переменной облачностью и без осадков. Вечером с островов увеличится вероятность дождя. Ветер западный, 3-8, на побережье порывами до 11 м/с, вечером юго-западный ветер усилится до 15 м/с. Температура воздуха 6..11°С.

В среду (30.10) по Эстонии переместится область низкого давления вместе с дождевыми облаками. Днем с северо-запада тучи поредеют, и вероятность дождя уменьшится. Ветер сильный, юго-западный, утром и днем ​​западный и северо-западный. Похолодает, вечером в Вирумаа может пойти мокрый снег. Температура воздуха ночью опустится до 0°С в восточных уездах, после полуночи повысится до 3..8°С, на побережье до 11°С, днем ​​до 8..11°С.

В ночь на четверг (31.10) пройдут отдельные осадки на фоне повышения атмосферного давления, вместо дождя может пойти мокрый снег. Будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха внутри страны опустится примерно до 0°С, на побережье останется выше +5°С.

Днем без осадков и с умеренным западным ветром под влиянием движущегося гребня высокого давления. Но вечером со стороны моря придет область низкого давления. Осадки достигнут островов и быстро распространятся на материк. Юго-западный ветер усилится. Температура воздуха 4..9°С.

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