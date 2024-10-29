Самый богатый человек Эстонии оштрафован британской налоговой на 350 000 фунтов

Как сообщило ведомство в своем заявлении в понедельник, штраф относится к деятельности Кяэрманна в 2021 году, когда Кяэрманн мог по ошибке представить недостоверные документы и не выполнил обязанность по уведомлению налоговой службы Великобритании о своем финансовом положении.

„Кристо поздно подал декларацию за 2017/18 год, хотя налоговый департамент ему напоминал об этом. После этого она была подана, и он уже заплатил штраф за задержку. Теперь он стал более пристально следить за своими финансовыми делами“, — сообщил представитель Кристо Кяэрманна три года назад.

За это Кяэрманну пришлось заплатить британской налоговой штраф в размере 365 651 фунт стерлингов, но, поскольку он не проинформировал о своих налоговых проблемах службу финансового надзора, то оказался под пристальным вниманием FCA.

„Мы и общественность ожидаем от руководителей финансовых предприятий высоких стандартов, в том числе честности и открытости, — сказала исполнительный директор отдела исполнения и надзора FCA Тереза ​​Чемберс. — Кяэрманну должно было быть очевидно, что следует рассказать нам об этих проблемах“.

Кяэрманна должны были оштрафовать на 500 000 фунтов стерлингов, но поскольку он согласился с требованиями надзорного органа, ему предложили „скидку“ в размере 30%. Таким образом, размер штрафа составил 350 000 фунтов стерлингов.

В связи с возникшей ситуацией правление Wise провело отдельное внутреннее расследование, по результатам которого пришло к выводу, что Кяэрманн остается подходящим человеком для руководства компанией.

Председатель совета Wise Дэвид Уэллс сообщил в заявлении, что Кяэрманн получил выговор внутри компании и далее будет поддерживать свои налоговые дела в порядке. „Мы рады, что выводы FCA согласуются с собственной оценкой Wise и что дело теперь полностью перекращено“, — сказал Уэллс.

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