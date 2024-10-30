Масштабная реорганизация движения: виадук на Таллиннской окружной дороге закрывается на ремонт
С понедельника, 4 ноября, закрывается на реконструкцию виадук Канама на Таллиннской окружной дороге, что сильно повлияет на дорожное движение на данном отрезке.
Цель строительных работ — создать для виадука пропускную способность, необходимую для перевозки оборонной техники или специальных грузов. Рампы развязки Канама будут отнесены от шоссе Таллинн-Пярну, что позволит увеличить скорость движения по главной дороге и ликвидировать опасные пересечения, участники движения при въезде на рампы и съезде с них. После ликвидации разворота на Рахула и строительства коллекторной дороги опасный для движения разворот Рахула будет закрыт.
Стоимость работ составляет 13,8 миллиона евро, к которым добавляется налог с оборота. Инвестиции софинансируются Фондом соединения Европы (CEF) в размере 5,05 миллиона евро через проект военной мобильности EstMilMob, целью которого является улучшение транспортного сообщения с военным городком в Тапа в течение следующих трех лет.
Строительные работы выполняет GRK Eesti AS. Надзор собственника осуществляют OÜ Toomtcentrum и OÜ Teehoiu Partners.
Виадук планируется открыть в начале лета, срок завершения всех работ – конец сентября 2025 года.
Что будет происходить во время работ
Самое важное во время проведения работ – это то, что движение на шоссе Таллинн-Пярну и Таллиннской окружной дороге будет регулироваться светофорами и водителям нужно будет учитывать дополнительный расход времени. Временный порядок регулировки дорожного движения будет действовать до следующей весны.
Во время полной реконструкции виадука Канама на шоссе Таллинн-Пярну-Икла и прилегающей территории движение по виадуку будет закрыто и транспортный поток Таллиннской окружной дороги будет пересекать шоссе Таллинн-Пярну при помощи временных светофоров. На всей территории строительства будет установлено ограничение скорости 50 км/ч.
„Строительство транспортной развязки Канама является одним из самых важных проектов для Департамента транспорта. Нынешнему виадуку уже несколько десятков лет, он амортизирован и поэтому уже небезопасен и не соответствует современным требованиям. Снос старого объекта и строительство нового улучшат безопасность дорожного движения и дадут возможность использовать виадук вместо обходных дорог для военного транспорта, большегрузных автомобилей и специализированных перевозок, что сделает движение более удобным и плавным“, – заявил руководитель Пыхьяского регионального отделения Департамента транспорта Виктор Киселев.
„Это зона с высокой интенсивностью движения, и при планировании временных объездов мы стремились обеспечить максимально удобные решения и минимальные дополнительные затраты времени для участников движения“, – отметил руководитель проекта GRK Eesti AS по проведению реконструкции Лаури Канарбик. „Водителям на шоссе Таллинн – Пярну следует учитывать два регулируемых светофором перекрестка: один перед виадуком и другой за ним. Водители, едущие со стороны Таллинна и желающие повернуть налево на Таллиннскую окружную дорогу, должны будут выполнить разворот на шоссе. Водители, едущие со стороны Кейла в сторону Таллинна и не имеющие возможности повернуть налево на шоссе, на кольцевой дороге должны проделать более длинный дополнительный путь и будут направлены к виадуку Юулику“.
Объезды в любом направлении и подробная схема движения доступны в пояснительной анимации
Временная организация движения будет действовать до мая следующего года. Дополнительные ограничения движения и полная его остановка будут вводиться только на короткий срок во время сноса виадука в середине ноября.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.