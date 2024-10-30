Масштабная реорганизация движения: виадук на Таллиннской окружной дороге закрывается на ремонт

Цель строительных работ — создать для виадука пропускную способность, необходимую для перевозки оборонной техники или специальных грузов. Рампы развязки Канама будут отнесены от шоссе Таллинн-Пярну, что позволит увеличить скорость движения по главной дороге и ликвидировать опасные пересечения, участники движения при въезде на рампы и съезде с них. После ликвидации разворота на Рахула и строительства коллекторной дороги опасный для движения разворот Рахула будет закрыт.

Стоимость работ составляет 13,8 миллиона евро, к которым добавляется налог с оборота. Инвестиции софинансируются Фондом соединения Европы (CEF) в размере 5,05 миллиона евро через проект военной мобильности EstMilMob, целью которого является улучшение транспортного сообщения с военным городком в Тапа в течение следующих трех лет.

Строительные работы выполняет GRK Eesti AS. Надзор собственника осуществляют OÜ Toomtcentrum и OÜ Teehoiu Partners.

Виадук планируется открыть в начале лета, срок завершения всех работ – конец сентября 2025 года.

Что будет происходить во время работ

Самое важное во время проведения работ – это то, что движение на шоссе Таллинн-Пярну и Таллиннской окружной дороге будет регулироваться светофорами и водителям нужно будет учитывать дополнительный расход времени. Временный порядок регулировки дорожного движения будет действовать до следующей весны.

Во время полной реконструкции виадука Канама на шоссе Таллинн-Пярну-Икла и прилегающей территории движение по виадуку будет закрыто и транспортный поток Таллиннской окружной дороги будет пересекать шоссе Таллинн-Пярну при помощи временных светофоров. На всей территории строительства будет установлено ограничение скорости 50 км/ч.