29.10.2024, 07:30
На бульваре Сыпрузе в Таллинне машина сбила выбежавшего на красный свет мужчину
ФОТО: | Delfi Meedia
Вечером 28 октября в ДТП в Таллинне пострадал 45-летний мужчина.
Как сообщила служба дорожной информации Департамента полиции и погранохраны, ДТП произошло в 19:43 возле здания по адресу бульвар Сыпрузе, 212, когда мужчина выбежал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и был сбит автомобилем Mercedes-Benz с 23-летним водителем за рулем, пишет rus.err.ee.
Пешехода доставили в больницу.