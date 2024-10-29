На бульваре Сыпрузе в Таллинне машина сбила выбежавшего на красный свет мужчину

Как сообщила служба дорожной информации Департамента полиции и погранохраны, ДТП произошло в 19:43 возле здания по адресу бульвар Сыпрузе, 212, когда мужчина выбежал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и был сбит автомобилем Mercedes-Benz с 23-летним водителем за рулем, пишет rus.err.ee.