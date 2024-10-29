Николай Дегтяренко: ограничение избирательных прав никому не принесет победы
В Рийгикогу рассматривают инициативу депутатов о внесении изменений в Конституцию страны для ограничения избирательных прав граждан третьих стран, а также лиц с неопределенным гражданством на муниципальных выборах в Эстонии. Депутат Горсобрания Маарду Николай Дегтяренко прокомментировал вероятность принятия такого законопроекта и его возможное влияние на русскоязычные города Эстонии.
„Как известно, в Конституцию Эстонии могут быть внесены поправки по результатам общенародного референдума, а также путем принятия поправок большинством депутатов двумя различными созывами в Рийгикогу. При этом при повторном голосовании следующим созывом парламента Эстонии необходимо заручиться уже поддержкой 3/5 от общего депутатского состава Рийгикогу, то есть иметь 61 голос для принятия окончательных изменений в 2027 г. Кроме того, согласно статье 166 главы XV Конституции Эстонии, возможно внесение изменений в основной закон Эстонской Республики в неотложном порядке, и для этого понадобится уже 4/5 голосов депутатов Рийгикогу, что составляет 81 мандат“, - пояснил Дегтяренко.
„Любой проект закона о внесении изменений в Конституцию рассматривается в Рийгикогу в трех чтениях, при этом разница между первым и вторым чтениями составляет не менее трех месяцев, а разница между вторым и третьим чтениями - не менее одного месяца. Порядок внесения поправок в Конституцию окончательно решается в третьем чтении. Затем, если даже во всех трех чтениях народные избранники решат ограничить право голоса на муниципальных выборах граждан третьих стран и неграждан Эстонии, изменения должны быть утверждены президентом Эстонии, и только потом они вступят в законную силу в указанный в самом законе срок, но не ранее, чем через три месяца после опубликования. Кроме того, президент Алар Карис может вернуть закон в Парламент на доработку“, - добавил он.
„Сейчас, процесс ограничения избирательных прав граждан РФ, Беларуси и неграждан выглядит как мощная PR-акция в канун местных выборов, но не более. Нельзя исключать и судебные иски, оспаривающие закон. Поэтому ожидать того, что изменения в Конституцию будут сделаны молниеносно и случатся до местных выборов в следующем году, не приходится“, - прогнозирует депутат горсобрания Маарду.
„Есть возможность внести изменения в Конституцию для последующего утверждения следующим созывом Рийгикогу: этот план под рабочим названием „для будущих поколений“ наверняка есть в запасе у инициаторов данного законопроекта. Но в этом случае результата можно достичь только к 2027 г. и касаться эти изменения будут уже местных выборов только в 2029 г. А к тому времени может наступить и „прочный мир“, как говорит Государственный секретарь США Энтони Блинкен. И тогда Эстония будет бледно выглядеть перед ООН, Европейским союзом и Советом Европы. Кроме того, инициаторы проекта изначально делают все, чтобы провалить законодательную работу. Ведь как иначе можно объяснить то, что в одном законопроекте предполагается отменить избирательные права граждан третьих стран, а также лиц с неопределенным гражданством? Именно внесение лиц, так с называемыми „серыми паспортами“ в общий законодательный котел с гражданами РФ и Беларуси может серьезно затормозить данную инициативу и вообще свести ее на нет“, - считает политик.
„Сегодня ясно одно, что к следующим местным выборам граждан третьих стран, постоянно проживающих в Эстонии, не лишат избирательного права. Но главные бенефициары сохранения права голоса у граждан РФ и Беларуси не очевидны. Скорее, ими станут центристы, а также партия KOOS. Именно они будут претендовать на лидирующие позиции, скажем, в Нарве и в Маарду в 2025 г.
Если мы сравним результаты выборов в Горсобрание Маарду в 2021 г. и в Рийгикогу в 2023 г., то можно наблюдать следующую картину. Из 12,6 тысяч избирателей Маарду, зарегистрированных для участия в местных выборах, правом голоса на парламентских выборах обладают 7 тыс., или 55%. При этом активность избирателей на местных и национальных выборах отличается незначительно – 48% и 52% соответственно. Но вот результаты голосования за партийные списки отличаются существенно. Так, кандидаты Центристской партии получили на выборах в Горсобрание Маарду 67%, а в парламент – 42%. Напротив, партия Реформ, имевшая на местных выборах в Маарду скромные 3,7%, на выборах в Рийгикогу получила почти в 5 раз больше голосов – 18%. На парламентских выборах Объединённая левая партия, не участвовавшая в местных выборах, заняла 3 место с 13% голосов. Результаты других партий и в 2021 г., и в 2023 г. оказались в интервале 4-9 процентов и от выборов к выборам изменились не существенно. На выборах в Европарламент в 2024 г. картина резко меняется, потому что явка падает до 30%. Центристы теряют монополию, получив 44% от общего количества голосов. Аутсайдер национальных выборов партия KOOS получила в 2024 г. в Маарду 14% голосов и тем самым заняла 2 место. Тройка лидеров по голосам в Маарду на выборах в Европарламент следующая – Кылварт, Тоом и Петерсон. При этом у Яны Тоом двукратное ухудщение результата по количеству голосов за 10 лет: в 2014 году она набрала в Маарду 715 голосов, а в 2024 – 376 голосов. Реформисты и Eesti-200 также существенно ухудшили свои результаты, а „Отечество“ улучшило почти в 3 раза, набрав 10% голосов“, - констатирует Дегтяренко.
„В любом случае для получения хороших результатов нужно плотно работать со своими избирателями и предлагать такие программы, в которые поверят все голосующие независимо от гражданства. Победа партий не должна зависеть от гражданства избирателей, а только от общего желания сделать жизнь в городах и селах лучше и безопаснее“, - подытожил он.