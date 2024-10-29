Николай Дегтяренко: ограничение избирательных прав никому не принесет победы

Если мы сравним результаты выборов в Горсобрание Маарду в 2021 г. и в Рийгикогу в 2023 г., то можно наблюдать следующую картину. Из 12,6 тысяч избирателей Маарду, зарегистрированных для участия в местных выборах, правом голоса на парламентских выборах обладают 7 тыс., или 55%. При этом активность избирателей на местных и национальных выборах отличается незначительно – 48% и 52% соответственно. Но вот результаты голосования за партийные списки отличаются существенно. Так, кандидаты Центристской партии получили на выборах в Горсобрание Маарду 67%, а в парламент – 42%. Напротив, партия Реформ, имевшая на местных выборах в Маарду скромные 3,7%, на выборах в Рийгикогу получила почти в 5 раз больше голосов – 18%. На парламентских выборах Объединённая левая партия, не участвовавшая в местных выборах, заняла 3 место с 13% голосов. Результаты других партий и в 2021 г., и в 2023 г. оказались в интервале 4-9 процентов и от выборов к выборам изменились не существенно. На выборах в Европарламент в 2024 г. картина резко меняется, потому что явка падает до 30%. Центристы теряют монополию, получив 44% от общего количества голосов. Аутсайдер национальных выборов партия KOOS получила в 2024 г. в Маарду 14% голосов и тем самым заняла 2 место. Тройка лидеров по голосам в Маарду на выборах в Европарламент следующая – Кылварт, Тоом и Петерсон. При этом у Яны Тоом двукратное ухудщение результата по количеству голосов за 10 лет: в 2014 году она набрала в Маарду 715 голосов, а в 2024 – 376 голосов. Реформисты и Eesti-200 также существенно ухудшили свои результаты, а „Отечество“ улучшило почти в 3 раза, набрав 10% голосов“, - констатирует Дегтяренко.