Эстонская компания запускает автобусный рейс в Псков. Хотя МВД крайне не рекомендует ездить в Россию(12)
С 20 ноября компания Baltic Shuttle открывает новый ежедневный рейс автобуса 950 по маршруту Таллинн — Псков и Псков — Таллинн. В то же самое время Департамент полиции и погранохраны напоминает, что в Россию не стоит ездить без крайней необходимости.
Маршрут автобуса из Таллинна в Псков проходит через погранпереход Койдула — Куничина Гора. Этот КПП открыт для движения автотранспорта, поэтому рейсы выполняются на одном автобусе, в отличие от рейсов, идущих через Нарву. Отправление из Таллинна запланировано ежедневно на 16:50, а прибытие в Псков в 01:55. Отправление из Пскова в 15:30 с прибытием в Таллинн в 22:30
Baltic Shuttle расценивает этот маршрут до Пскова более перспективным, чем маршрут из Таллинна до Санкт-Петербурга, потому что в холодное время года пассажирам придется стоять у погранпункта в Нарве и затем — в Ивангороде. При движении автобусов до Санкт-Петербурга не всегда можно предсказать время ожидания в очереди, а, как отмечают пассажиры в социальных сетях, задержки на границе Койдула — Куничина Гора бывают минимальными, до двух часов.
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