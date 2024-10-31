Эстонская компания запускает автобусный рейс в Псков. Хотя МВД крайне не рекомендует ездить в Россию

Маршрут автобуса из Таллинна в Псков проходит через погранпереход Койдула — Куничина Гора. Этот КПП открыт для движения автотранспорта, поэтому рейсы выполняются на одном автобусе, в отличие от рейсов, идущих через Нарву. Отправление из Таллинна запланировано ежедневно на 16:50, а прибытие в Псков в 01:55. Отправление из Пскова в 15:30 с прибытием в Таллинн в 22:30

Baltic Shuttle расценивает этот маршрут до Пскова более перспективным, чем маршрут из Таллинна до Санкт-Петербурга, потому что в холодное время года пассажирам придется стоять у погранпункта в Нарве и затем — в Ивангороде. При движении автобусов до Санкт-Петербурга не всегда можно предсказать время ожидания в очереди, а, как отмечают пассажиры в социальных сетях, задержки на границе Койдула — Куничина Гора бывают минимальными, до двух часов.