Михал: цель – чтобы через год граждане России и Беларуси не смогли голосовать

„Сегодня председатель конституционной комиссии получил задание к следующему понедельнику выяснить, как быстро можно изменить Конституцию. Смогли бы мы это сделать к муниципальным выборам 2025 года или изменения начнут действовать только на выборах 2029 года. Это зависит от того, как и в какой форме мы реализуем идею социал-демократов о том, что иностранцы, которые имеют право голосовать, должны были бы зарегистрироваться как избиратели, и не стоит это путать с полицейским контролем,“ - сказал Кристен Михал ERR после коалиционного совета.

„Цель состоит в том, чтобы через год граждане Беларуси и России не могли бы участвовать в выборах без каких-либо дополнительных барьеров. Если мы сможем изменить Конституцию, мы постараемся это сделать. Если нет, то придется ввести дополнительные барьеры для регистрации избирателей из числа граждан этих стран. В течение нескольких недель мы проясним ситуацию и сообщим об этом“, - добавил Михал.

Председатель конституционной комиссии Хендрик Террас сообщил, что первоначальная версия соответствующего законопроекта, представленного коалицией, уже существует, и в настоящее время проходит согласование текста, по которому право голоса потеряют и лица без гражданства, однако обсуждения по этому вопросу продолжаются.

Террас считает, что получить необходимые 81 голос „за“ для изменения Конституции в Рийгикогу возможно.

Заместитель председателя Социал-демократической партии Танель Кийк заявил, что они выступают против лишения всех живущих в Эстонии граждан России и Беларуси права голоса.

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