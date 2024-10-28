С 1 ноября изменится график работы таллиннских пунктов приема отходов
С 1 ноября пункты приема отходов Таллиннского Центра экономики замкнутого цикла переходят на зимний график. Теперь они будут открыты меньше по времени. Зимний график действует до 31 марта 2025 года.
Пункты приема отходов в Пяэскюла, Рахумяэ, Паляссааре и Пярнамяэ будут открыты в осенне-зимний период по будням с 14:00 до 19:00, а Центр экономики замкнутого цикла в Лиллекюла – с 11:00 до 18:00. По субботам и воскресеньям все пункты и центр будут работать с 10:00 до 15:00.
В праздничные дни все пункты будут закрыты, в том числе 24 и 25 декабря, а также 1 января и 24 февраля 2025 года.
Пункты сбора опасных отходов Таллиннского Центра экономики замкнутого цикла продолжат работу по выходным в обычном режиме: по субботам и воскресеньям с 10:00 до 15:00, где можно бесплатно сдать опасные для окружающей среды отходы. В праздничные дни пункты сбора опасных отходов также будут закрыты.
Таллиннский Центр экономики замкнутого цикла приглашает всех жителей города посетить свои мастерские по ремонту:
Мастерская по ремонту швейных изделий в Лиллекюла работает по средам с 12:00 до 17:00 и по четвергам с 14:00 до 19:00, а также по нечетным субботам с 11:00 до 15:00.
Мастерская по ремонту мягкой мебели в Лиллекюла открыта по вторникам и средам с 15:00 до 20:00, а также по четным субботам с 11:00 до 15:00.
Мастерская при пункте приема отходов Пяэскюла работает по вторникам и средам с 14:00 до 19:00.
Мастерская по ремонту деревянных изделий во дворе дома культуры на ул. Копли 93 открыта по понедельникам, средам и четвергам с 17:00 до 21:00.
Более подробная информация доступна на сайте Центра экономики замкнутого цикла (ранее Таллиннский центр по управлению отходами).
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