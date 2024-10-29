СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Шиномонтажные работы подорожали. Разница между разными мастерскими весьма ощутима

„Очередь уже большая, первое свободное время будет только в субботу“, - говорит Март Кыыра, мастер мустамяэской шиномонтажной мастерской компании Rehvid Pluss. По его словам, сезон смены покрышек в полном разгаре.

Аналогичная ситуация и в других мастерских Rehvid Pluss по всей Эстонии. „И в другой таллиннской мастерской первое свободное время будет только на выходных“, - сообщает он. Еще хуже положение в тартуской мастерской Rehvid Pluss, где возможность забронировать первое время для замены шин есть только на вторник следующей недели, правда в Пярну „номерки“ разобраны до среды этой недели.