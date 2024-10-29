Экономика
29.10.2024, 08:50

СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Шиномонтажные работы подорожали. Разница между разными мастерскими весьма ощутима

 
Сезон замены шин в самом разгаре
Сезон замены шин в самом разгаре
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

По прогнозу синоптиков Агентства окружающей среды на этой неделе ожидаются дожди и мокрый снег. Поэтому будет лучше уже сейчас забронировать время для замены шин. Газета Maaleht провела сравнительный анализ - смотрите, какая мастерская предлагает самые выгодные цены.

„Очередь уже большая, первое свободное время будет только в субботу“, - говорит Март Кыыра, мастер мустамяэской шиномонтажной мастерской компании Rehvid Pluss. По его словам, сезон смены покрышек в полном разгаре.

Аналогичная ситуация и в других мастерских Rehvid Pluss по всей Эстонии. „И в другой таллиннской мастерской первое свободное время будет только на выходных“, - сообщает он. Еще хуже положение в тартуской мастерской Rehvid Pluss, где возможность забронировать первое время для замены шин есть только на вторник следующей недели, правда в Пярну „номерки“ разобраны до среды этой недели.

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