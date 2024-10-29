29.10.2024, 08:50
СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Шиномонтажные работы подорожали. Разница между разными мастерскими весьма ощутима
ФОТО: | Delfi Meedia
По прогнозу синоптиков Агентства окружающей среды на этой неделе ожидаются дожди и мокрый снег. Поэтому будет лучше уже сейчас забронировать время для замены шин. Газета Maaleht провела сравнительный анализ - смотрите, какая мастерская предлагает самые выгодные цены.
„Очередь уже большая, первое свободное время будет только в субботу“, - говорит Март Кыыра, мастер мустамяэской шиномонтажной мастерской компании Rehvid Pluss. По его словам, сезон смены покрышек в полном разгаре.
Уже заказано?