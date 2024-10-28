Таллинн приглашает волонтеров для оценки доступности остановок общественного транспорта

Созданная в 2020 году инфосистема доступности Таллинна предназначена для улучшения передвижения людей с ограниченными возможностями, помогая им планировать поездки на общественном транспорте с учетом специфических потребностей. Хотя в системе уже содержится информация об остановках общественного транспорта, данные нуждаются в обновлении.

„Повышение доступности — один из ключевых приоритетов Таллинна. Чтобы продвигаться к этой цели, важно собрать точные и актуальные данные о состоянии остановок. Участие волонтеров в этом процессе станет значительным вкладом в создание более доступной городской среды для всех“, – сказал вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе.

Ведущий специалист Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Яко Стейн добавил, что для участия в проекте достаточно установить бесплатное мобильное приложением Crowdsorsa, зарегистрироваться и выбрать исследование остановок общественного транспорта Таллинна. „Важно внимательно прочитать инструкцию, после этого можно начинать фотографировать остановки, загружая снимки в систему“, – отметил Стейн. Участники игры для мобильного телефона Crowdsorsa могут заработать один евро за фото остановки общественного транспорта, если изображение загружено впервые.

Исполнительный директор Crowdsorsa Тони Паю рассказал, что все загруженные фотографии проходят проверку на соответствие требованиям. „В приложении отображаются уже сфотографированные остановки и те, которые еще предстоит охватить“, – объяснил Паю. Он добавил, что планируется собрать снимки всех 1088 остановок общественного транспорта Таллинна, чтобы оценить наличие тактильных элементов для слабовидящих и высоких бордюров, важных для пользователей инвалидных колясок.

Картографирование остановок общественного транспорта Таллинна началось сегодня, 28 октября, в 9:00. Отправленные фотографии будут использоваться для оценки доступности и загружаться в среду Инфосистемы.