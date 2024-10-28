Комиссия по сельской жизни: принципы налогообложения лесных и сельскохозяйственных угодий необходимо пересмотреть

К комиссии Рийгикогу по сельской жизни обратились представители Вирумааских фермеров, которые высказали опасения в связи с резким повышением земельного налога в течение ближайших лет. Фермеры в своем обращении отметили, что, согласно вступившему в этом году в силу Закону о налоге на землю, местные самоуправления могут повысить налоговую ставку до 10 %, в 2025 году – до 50 %, а в 2026 году – уже в размере 10–100 %. При этом полевые земли и лесные угодья находятся в одной налоговой группе, но при применении одинаковой налоговой ставки земельный налог на полевые земли может вырасти в пять раз больше, чем соответствующий налог на землю под лесом.

„Очевидно, что ценность земли со временем меняется и земельный налог необходимо повышать, но проблема в том, что земельный налог на полевые земли будет повышен резко и повышение земельного налога на полевые земли и лесные угодья – не пропорционально“, – сказал председатель комиссии по сельской жизни Урмас Круузе.

По словам Круузе, повышение земельного налога, например, на 10 евро за гектар может принудить ряд предпринимателей завершить производство и покинуть сектор. Это, в свою очередь, повлияет на продовольственную безопасность и безопасность государства в целом, так как мы потеряем рабочие места, а предприниматели покинут сельские регионы.

“В комиссии мы пришли к выводу, что земельный налог необходимо дифференцировать и в зависимости от вида полевой земли, учитывая производительность одного гектара. При этом при установлении налоговой ставки необходимо принять во внимание, для каких целей используется земля – отдана она под сельскохозяйственные цели или, например, на ней построена солнечная электростанция“, – сказал Круузе.