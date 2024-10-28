Вырклаэв на обсуждении поддержки Украины: мы поставим в страну использованную технику с эстонских электростанций

В своем выступлении Вырклаэв подчеркнул, что поддержка Украины является для Эстонии приоритетом, и высоко оценил усилия, прилагаемые МВФ и Всемирным банком.

„Мы все должны усилить совместное давление на Россию, чтобы завершить развязанную ею агрессивную войну. Мы приветствуем кредитный механизм G7+ и использование внеочередных доходов с российских активов для поддержки Украины. Это – важный шаг, который необходимо осуществить как можно быстрее. Россия нанесла Украине беспрецедентный ущерб и должна понести за это ответственность“, – отметил Вырклаэв.

Он добавил, что в ближайшем будущем Эстония сосредоточится на поддержке энергетического сектора Украины, а также на оказании твердой военной помощи. „Мы внесем свой вклад в Фонд поддержки энергетики Украины и поставим в страну использованную технику с эстонских электростанций, чтобы помочь наиболее уязвимым группам пережить холода“, – сказал он.

В конце своего выступления Вырклаэв подчеркнул: „Иронично, что мы обсуждаем эти вопросы в стенах заведения, акционером которого является агрессор. Пора предпринять следующие шаги“.

„Иными словами, Россия не должна быть за столом МВФ и Всемирного банка“, – пояснил Вырклаэв. Он отметил, что наряду с другими коллегами, которые высказались в поддержку Украины, министр финансов Финляндии в своем выступлении подчеркнул, что МВФ и Всемирный банк работают на благо финансовой стабильности и экономического роста во всем мире, но почти на всех встречах и в рамках всех анализов очевидно, насколько велико негативное влияние развязанной Россией полномасштабной войны как на экономику, так и благополучие населения. „Все это идет вразрез с прилагаемыми нами усилиями“, – прокомментировал Вырклаэв прошедшее обсуждение.