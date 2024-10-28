Вырклаэв на обсуждении поддержки Украины: мы поставим в страну использованную технику с эстонских электростанций
В рамках прошедшего в Вашингтоне ежегодного заседания МВФ и Всемирного банка депутат Рийгикогу и бывший министр финансов Март Вырклаэв совместно с эстонской делегацией принял участие в шестом круглом столе министров, посвященном Украине. В ходе обсуждения участники высоко оценили вклад Эстонии в поддержку Украины.
В своем выступлении Вырклаэв подчеркнул, что поддержка Украины является для Эстонии приоритетом, и высоко оценил усилия, прилагаемые МВФ и Всемирным банком.
„Мы все должны усилить совместное давление на Россию, чтобы завершить развязанную ею агрессивную войну. Мы приветствуем кредитный механизм G7+ и использование внеочередных доходов с российских активов для поддержки Украины. Это – важный шаг, который необходимо осуществить как можно быстрее. Россия нанесла Украине беспрецедентный ущерб и должна понести за это ответственность“, – отметил Вырклаэв.
Он добавил, что в ближайшем будущем Эстония сосредоточится на поддержке энергетического сектора Украины, а также на оказании твердой военной помощи. „Мы внесем свой вклад в Фонд поддержки энергетики Украины и поставим в страну использованную технику с эстонских электростанций, чтобы помочь наиболее уязвимым группам пережить холода“, – сказал он.
В конце своего выступления Вырклаэв подчеркнул: „Иронично, что мы обсуждаем эти вопросы в стенах заведения, акционером которого является агрессор. Пора предпринять следующие шаги“.
„Иными словами, Россия не должна быть за столом МВФ и Всемирного банка“, – пояснил Вырклаэв. Он отметил, что наряду с другими коллегами, которые высказались в поддержку Украины, министр финансов Финляндии в своем выступлении подчеркнул, что МВФ и Всемирный банк работают на благо финансовой стабильности и экономического роста во всем мире, но почти на всех встречах и в рамках всех анализов очевидно, насколько велико негативное влияние развязанной Россией полномасштабной войны как на экономику, так и благополучие населения. „Все это идет вразрез с прилагаемыми нами усилиями“, – прокомментировал Вырклаэв прошедшее обсуждение.
За круглым столом министров в поддержку Украины, проходящим в рамках ежегодных совещаний Всемирного банка, собираются высокопоставленные чиновники и министры финансов со всего света, чтобы обсудить приоритеты поддержки Украины и скоординировать международную помощь. Обсуждения посвящены восстановлению экономики и финансовой системы Украины; разрешению вызванных российской агрессией кризисов и поиску решений того, как международная общественность наиболее эффективно могла бы помочь в восстановлении Украины.
В ежегодных заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне и во встречах, организованных в рамках заседаний, также принимают участие президент Банка Эстонии Мадис Мюллер и эксперты центробанка и Министерства финансов. Двусторонние встречи организуются с руководящими должностными лицами МВФ и Всемирного банка, представителями правительства и центробанка Украины, Министерства финансов и Федерального резерва США и других учреждений государственного и частного сектора.
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