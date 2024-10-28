Как добиться продления ВНЖ без военного билета. История украинца Дмитрия
Департамента полиции и погранохраны Эстонии в этом году стал чаще запрашивать военные билеты у соискателей продления вида на жительство (ВНЖ). Если человек не может предъявить военный билет, то есть случаи, когда Департамент отказывает в рассмотрении дела. Насколько это законно, и как оспорить такое решение на примере реальной истории украинца Дмитрия рассказала в эфире программы „Кофе+“ юрист Эстонского центра по правам человека Ульяна Пономарёва.
Украинец Дмитрий уехал из своей страны сразу после школы, в Эстонии он начал жить с 2019 года на основании ВНЖ. Для продления документа в этом году Департамент полиции и погранохраны запросил у Дмитрия военный билет, которого у молодого человека не оказалось. Он письменно ответил Департаменту на вопросы о документе, но эти ответы не были приняты во внимание, рассказала в программе „Кофе+“ юрист Эстонского центра по правам человека Ульяна Пономарёва. После чего Департамент направил Дмитрию решение о том, что он не будет рассматривать его дело.
„Эстония может отказать выдать вид на жительство, если человек служил в кадровых войсках или специализированных войсках государства, которое является недружественным по отношению к Эстонии, - комментирует ситуацию юрист. - Именно поэтому Департамент запрашивает военный билет. Для тех, кто служил в войсках НАТО, есть исключение, потому что такие люди не являются угрозой безопасности Эстонии“.
При этом, по словам Пономарёвой, закон говорит о том, что человек должен предоставить данные, служил он или нет в каких-то войсках, и если да, то в каких, где, а наличие самого военного билета не может влиять на выдачу ВНЖ.
„Если у человека нет этого документа, то его информацию надо проверить каким-то другим образом, например, провести интервью с ним, в том числе спросить, почему нет военного билета“, - добавляет юрист. - Суд встал на нашу сторону, пояснил, что важна информация, а не сам документ“.
Пономарёва объясняет, что между Эстонией и Украиной есть контакт, и Эстония может уточнить информацию, но, как правило, запросы делаются, если ведутся криминальные дела, а по вопросам ВНЖ такие запросы Департамент не делает.
Департамент полиции и погранохраны после разъяснения суда провел интервью с Дмитрием и продлил ему вид на жительство.
„Документ мог остаться в доме, который разбомбили, он мог потеряться при переезде, отсутствие самого документа - не основание для отказа рассмотрения дела“, - уточняет юрист. Она добавляет, что запрашивать военный билет начали в полиции примерно с весны этого года, а сам закон существует давно, но для граждан России и Беларуси - это более сложная ситуация, чем для украинцев, в силу именно текущей ситуации.
Юрист напоминает, что вид на жительство - это документ, который позволяет находиться внутри страны, но для путешествий по странам Евросоюза, несмотря на то, что как таковых границ нет, нужен рейсовый документ - загранпаспорт. Только с ВНЖ ездить по ЕС не получится. Если паспорт просрочен, а ВНЖ есть, останутся ограничения на перемещение.
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