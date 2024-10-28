Как добиться продления ВНЖ без военного билета. История украинца Дмитрия

Украинец Дмитрий уехал из своей страны сразу после школы, в Эстонии он начал жить с 2019 года на основании ВНЖ. Для продления документа в этом году Департамент полиции и погранохраны запросил у Дмитрия военный билет, которого у молодого человека не оказалось. Он письменно ответил Департаменту на вопросы о документе, но эти ответы не были приняты во внимание, рассказала в программе „Кофе+“ юрист Эстонского центра по правам человека Ульяна Пономарёва. После чего Департамент направил Дмитрию решение о том, что он не будет рассматривать его дело.

„Эстония может отказать выдать вид на жительство, если человек служил в кадровых войсках или специализированных войсках государства, которое является недружественным по отношению к Эстонии, - комментирует ситуацию юрист. - Именно поэтому Департамент запрашивает военный билет. Для тех, кто служил в войсках НАТО, есть исключение, потому что такие люди не являются угрозой безопасности Эстонии“.

При этом, по словам Пономарёвой, закон говорит о том, что человек должен предоставить данные, служил он или нет в каких-то войсках, и если да, то в каких, где, а наличие самого военного билета не может влиять на выдачу ВНЖ.

„Если у человека нет этого документа, то его информацию надо проверить каким-то другим образом, например, провести интервью с ним, в том числе спросить, почему нет военного билета“, - добавляет юрист. - Суд встал на нашу сторону, пояснил, что важна информация, а не сам документ“.

Пономарёва объясняет, что между Эстонией и Украиной есть контакт, и Эстония может уточнить информацию, но, как правило, запросы делаются, если ведутся криминальные дела, а по вопросам ВНЖ такие запросы Департамент не делает.

Департамент полиции и погранохраны после разъяснения суда провел интервью с Дмитрием и продлил ему вид на жительство.