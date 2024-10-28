Экономика
28.10.2024, 13:56

Жители Эстонии платят фирме Telia за домашний интернет больше, чем финны или норвежцы

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: PRIIT SIMSON | DELFI MEEDIA

Хотя средняя зарплата в Эстонии значительно ниже, чем в Северных странах, эстонские клиенты Telia платят за домашний интернет больше, чем клиенты этой же фирмы в Финляндии или Норвегии, пишет Ärileht.

Недавно опубликованные экономические результаты фирмы Telia Company за третий квартал показывают, что 273 000 эстонских клиентов заплатили шведскому телекоммуникационному гиганту за постоянное подключение к домашнему интернету в среднем 22,5 евро в месяц. Это на 7,4 евро больше, чем в Литве (15,1 евро), на 11,1 евро больше, чем в Финляндии (11,4 евро) и даже на 0,9 евро больше, чем в Норвегии (21,63 евро). Только в Швеции, на домашнем рынке, доход Telia на одного пользователя домашнего интернета был выше, чем в Эстонии, и составлял 30,31 евро на одного клиента.

Совершенно другая картина открывается при сравнении доходов от пакетов мобильного интернета. Если с эстонского клиента Telia зарабатывает на мобильном интернете в среднем 13 евро в месяц, то норвежский клиент приносит фирме в два раза больше — 25,16 евро. В Финляндии (19,5 евро) и Швеции (21,63 евро) Telia также зарабатывает значительно больше на продаже мобильного интернета. В Литве этот показатель был аналогичен эстонскому - 12,9 евро в месяц.

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