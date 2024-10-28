Жители Эстонии платят фирме Telia за домашний интернет больше, чем финны или норвежцы

Недавно опубликованные экономические результаты фирмы Telia Company за третий квартал показывают, что 273 000 эстонских клиентов заплатили шведскому телекоммуникационному гиганту за постоянное подключение к домашнему интернету в среднем 22,5 евро в месяц. Это на 7,4 евро больше, чем в Литве (15,1 евро), на 11,1 евро больше, чем в Финляндии (11,4 евро) и даже на 0,9 евро больше, чем в Норвегии (21,63 евро). Только в Швеции, на домашнем рынке, доход Telia на одного пользователя домашнего интернета был выше, чем в Эстонии, и составлял 30,31 евро на одного клиента.