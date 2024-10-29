29.10.2024, 16:35
Через пару лет налоговая нагрузка может начать зависеть от того, где вы живете(27)
ФОТО: Shutterstock/Delfi Meedia
• Через пару лет в Эстонии может возникнуть ситуация, когда налоговое бремя будет разным в зависимости от местного самоуправления.
• Помимо денег от новых местных налогов, самоуправления надеются получить дополнительные средства от перераспределения уже существующих общегосударственных.
Правительство недавно поручило министерству регионального развития подумать о том, как местные самоуправления могут получить больше денег в бюджет. Союз городов и волостей Эстонии (ELVL) на прошлой неделе вместе с самоуправлениями представил министру свои предложения.
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