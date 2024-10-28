Исследование семьи: в Эстонии начинается новая волна опросов

Во второй волне рассматриваются некоторые наименее затрагиваемые до сих пор темы. Учитывая участившееся избегание партнерских отношений, исследуется, как одинокие взрослые сами рассматривают отсутствие спутника жизни: как осознанный выбор или, скорее, как нежелательную ситуацию. Также интересуются воспитанием детей, что в наши дни предполагает осознанный родительский вклад в развитие ребенка. Иногда сосредоточенность на детях может привести родителей к тому, что они начинают забывать о себе. Вопросы, затрагивающие эту тему, помогут понять, насколько интенсивная забота о детях связана с благополучием самих родителей.

Во второй волне EPSU прежде всего хочется узнать, как проходила жизнь респондентов после первой волны, и насколько повлияла на нее изменчивость окружающего мира. В течение трех лет после первой волны у многих членов выборки произошли изменения в отношениях, в составе семьи и домохозяйства, на работе, в месте жительства или жилье. Изменения также происходят в самооценке, в удовлетворенности разными сторонами своей жизни и в планах на будущее. Чтобы уловить все изменения и увязать их между собой, необходимо опрашивать членов выборки более, чем за одну волну.

EPSU – часть международной исследовательской программы GGP (Generations and Gender Programme). Партнерами в исследовании являются Тартуский университет и Министерство социальных дел. Организаторы просят всех, кто получит в течение следующих недель приглашение на участие в исследовании семьи и рождаемости, обязательно принять в нем участие.

EPSU занимается вопросами, которые затрагивают повседневную жизнь людей, но влияют на общество в целом. Исследования, подобные EPSU, незаменимы для получения ответов на многие важные вопросы, связанные с людьми, семьей и обществом. Например, участилось ли среди более молодых поколений избегание партнерских отношений, и кого это затрагивает больше? Каким образом между мужчинами и женщинами в разных семьях распределяются зарабатывание денег, работа по дому и уход за детьми? Продолжает ли по-прежнему снижаться устойчивость партнерских отношений, или наблюдаются знаки стабилизации? Участвуют ли отцы в жизни своих детей после ухoда из семьи активно, и насколько это зависит от матерей? Кому лучше удается совмещение работы и семейной жизни? Наблюдается ли поляризация общества в мнениях о семейной жизни?

EPSU занимается вопросами, которые затрагивают повседневную жизнь людей, но влияют на общество в целом. Исследования, подобные EPSU, незаменимы для получения ответов на многие важные вопросы, связанные с людьми, семьей и обществом.

Вопросы исседования представляют интерес не только для ученых. Возможность получить ответы на них увеличивает вероятность того, что принимаемые государством политические меры, будут лучше учитывать потребности семей. По этой же причине партнером EPSU является Министерство социальных дел, которое также финансирует вторую волну опроса.

Насколько глубоко люди переживают из-за глобальных мировых проблем?

С помощью вопросов, разработанных учеными Северных стран, исследователи попробуют узнать, насколько глубоко люди переживают из-за глобальных мировых проблем. Может ли сокращение рождаемости в благополучных странах быть связано с тревогой по поводу изменения климата, с переживаниями из-за расширения военных действий или со страхом перед новыми пандемиями, а также с уменьшением веры в способность общества удачно справляться с этими вызовами? В Эстонии особенно интересный сравнительный момент создается в связи с тем, что эти вопросы задавались и в первую волну, до расширения военных действий в Украине.

Во второй волне есть вопросы о мотивах рождения детей и препятствиях этому.

В последней переписи населения были собраны данные о поле супругов и партнеров, но этого недостаточно, чтобы понять изменения в сексуальной ориентации людей. Исследования, проводимые среди меньшинств, к сожалению, не дают достаточной информации, поскольку они не основаны на репрезентативных выборках, охватывающих все общество. Для заполнения этого пробела во второй волне EPSU добавлены некоторые вопросы о сексуальной ориентации. Во второй волне также есть вопросы, которых нет в международном исследовании, например, о мотивах рождения детей и препятствиях этому, которые предполагается сравнить с ранее собранными в Эстонии данными. Также добавлены вопросы об использовании социальных сетей и о психическом здоровье.

Для участия во второй волне EPSU Kantar Emor вышлет приглашения тем родившимся в 1961–2002 годах женщинам и мужчинам, которые участвовали в первой волне исследования. Этой осенью приглашения получат те, кто заполнили опросник с апреля по июнь 2021 года. Весной приглашения вышлют тем, кто отвечал с октября 2021 года по март 2022 года. Всем, у кого в регистре населения есть адрес электронной почты, приглашение на участие в исследовании будет отправлено по электронной почте. С другими свяжутся по телефону. Опрос проводится онлайн, на вопросы можно отвечать, как в компьютере, так и в смартфоне, на эстонском или на русском языке. Онлайн-опрос гарантирует приватность и удобство. Заполнять вопросник можно в любое время и в любом месте, когда респондент найдет для этого время.

На проведение исследования EPSU было получено разрешение от комитета по этикеТаллиннского университета. Собранные данные будут использоваться учеными анонимно, с применением всех необходимых правил защиты данных. Результаты исследования будут опубликованы в обобщенном виде, без возможности персонализации данных респондента. Информация по исследованию опубликована на сайте EPSU. Там можно найти таблицы с результатами первой волны, резюме научных статей, в которых были использованы данные EPSU, сборники более ранних подобных исследований и многое другое. Исследование семьи и рождаемости составляет часть общеевропейской исследовательской программы Generations and Gender Programme (GGP). В ней участвуют более двадцати стран в Европе и за ее пределами. Это единственная международная программа, которая сосредоточена на семейных процессах и событиях в развитых странах. Данные, собранные в разных странах с помощью GGP, в анонимном виде доступны для научной работы более 5000 ученым. В последние годы данными EPSU пользовались исследователи более чем в ста университетах и научных организациях в 35 странах. В 2019 году базу данных EPSU занесли на научную путевую карту Эстонии.

Участие в исследовании является добровольным, но организаторы просят получивших приглашение на участие отнестись к этому серьезно и найти полчаса или чуть больше для заполнения опросника. Каждый ответ представляет собой малую, но незаменимую часть большой мозаики эстонского общества. Отвечая, все участники помогут обновить одну очень важную для Эстонии базу данных, которая необходима как для создания новых знаний, формирования более мудрой политики, так и для самопознания общества.

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