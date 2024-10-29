Omniva отвечает, откуда мошенники берут контакты людей, ожидающих посылки

По словам менеджера по инновациям и технологиям Omniva Мартти Кулдма, мошеннические электронные письма и спам-сообщения рассылаются на большое количество телефонных номеров, которые произвольно получены или приобретены из баз данных, составленных киберпреступниками, — это довольно просто. Поскольку использование посылочных автоматов весьма популярно, неизбежно, что в какой-то момент человек, действительно заказавший что-то в посылочном автомате Omniva или другой компании, получит от мошенников письмо или сообщение, поясняет он.

„Судя по недавним мошенническим рассылкам, у нас нет оснований полагать, что данные клиентов Omniva утекают из наших систем“, — подтверждает Кулдма. „Мошеннические сообщения не содержат код отслеживания посылки или он неверен“, добавляет он.

„Для обеспечения безопасности сервисов мы постоянно отслеживаем внешний трафик данных между нашими серверами. Все подозрительное выявляется и анализируется“, - подтверждает Кулдма.

Что делает Omniva для предотвращения распространения мошенничества от ее имени и что советуют делать людям. Об этом можно прочитать на портале Geenius (на эстонском языке).

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