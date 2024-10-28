Вскрытие дало ясность: смерти двухмесячного Ричарда предшествовала тяжелая травма

Так как нетрезвая хозяйка животного давала противоречивые объяснения тому, что случилось с собакой, утверждая, в частности, что она просто упала, Эстонский союз защиты животных (Eestimaa loomakaitse liit) решил провести вскрытие щенка.

„Его хозяйка, конечно, отрицала наличие каких-либо травм, но она была в состоянии алкогольного опьянения и давала нам в разные дни очень путаные показания. Мы поняли, что на сей раз необходимо отправить тело собаки на вскрытие, чтобы прояснить причину смерти,“ — объяснил союз в социальных сетях.

Заключение вскрытия показывает, что причиной смерти собаки стала легочная геморрагия. В ткани легкого наблюдались умеренные воспалительные процессы и серьезное кровоизлияние, которое могло возникнуть в результате травмы, так как при вскрытии был обнаружен перелом ребер, указывающий на сжатие грудной клетки (возможно, связанное с реанимацией). На правом боку была выявлена травма, вероятно, удар твердым предметом, что привело к кровоизлиянию в подкожных тканях и между мышечными волокнами. Вероятно, травма грудной клетки и повреждение ткани печени произошли одновременно в результате одного и того же травматического воздействия.

Эстонский союз защиты животных подал в полицию заявление о возбуждении уголовного дела и искренне надеется, что полиция отнесется к выяснению причин смерти щенка со всей серьезностью и установит виновного.

„Мы должны, наконец, прийти к тому, что насилие над животным будет сурово наказываться, потому что до этого момента ничего в нашем обществе не изменится к лучшему. Каждый день мы видим животных, с которыми жестоко обращаются, которые мучаются. А их хозяева считают, что им всё позволено, потому что животное — это вещь. Измениться должны законы, измениться должно общество“, - подчеркивает союз и благодарит всех, кто помог оплатить счета, связанные с Ричардом.

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