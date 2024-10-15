В Ласнамяэ вызвали скорую помощь для спасения младенца. Прибывшие на место медики обнаружили перед собой умирающего щенка(6)
Эстонский союз защиты животных поделился в социальных сетях трагической историей: в минувшую субботу в ветеринарной клинике от многочисленных ушибов умер 2-месячный щенок по кличке Ричард. Что с ним произошло на самом деле, знают, пожалуй, только люди, поведение которых и привело к столь трагическому финалу.
В субботу вечером на улицу Паэ в Таллинне вызвали скорую помощь. Причиной вызова стало якобы критическое состояние младенца, который не мог дышать. Когда медики прибыли на место, вместо ребенка они обнаружили щенка, у которого изо рта текла кровь. Собака лежала на боку, была сильно переохлаждена и с трудом дышала. Сотрудники скорой помощи сразу же позвонили защитникам животных.
Вызвавшая скорую помощь женщина была сильно пьяна и не могла адекватно объяснить, зачем звонила в Центр тревоги. Она лишь заявила, что не может сама поехать с животным в клинику, из-за чего и вызвала скорую помощь.
„Поскольку ситуация была странной, мы попросили владелицу передать щенка Союзу защиты животных. Сотрудники скорой помощи завернули крошечное существо, изо всех сил пытавшееся дышать, в теплое одеяло и помчались в ветеринарную клинику. Хозяйка щенка ехала рядом, но, по словам работников клиники, она была очень пьяна“, - рассказали в Союзе защиты животных. Хозяйка утверждала, что собака сама упала, больше с ней ничего не случилось.
Ветеринары диагностировали у двухмесячного Ричарда затрудненное дыхание, пневмоторакс и инородное тело в кишечнике. Собаке быстро провели интубацию трахеи, но, к сожалению, это не помогло. По словам ветеринара, такое состояние, как было у Ричарда, может возникнуть лишь в результате тяжелой травмы.
Вчера зоозащитники попытались узнать подробности случившегося у хозяев собаки. „Женщина рассказала, что у нее в гостях был мужчина, с которым она выпивала. По ее словам, мужчина взял щенка на руки, но собака упала. Мужчина же утверждал обратное. Якобы он случайно наступил щенку на лапу, но, когда вышел из квартиры, щенок был жив и здоров. Когда зоозащитники задавали вопросы, женщина стала сильно нервничать. Она начала истерить, утверждая, что щенок сам виноват - кусал ее за ноги. Якобы она никогда не видела, чтобы собака себя так вела“, - рассказали в Союзе защиты животных.
По словам женщины, щенка ей подарил знакомый, купив Ричарда за 300 евро на сайте Okidoki. В Союзе защиты животных, это очередная фабрика по производству щенков, где продавца не интересует, в какие руки попадет собака и что ее ждет в будущем.
Как рассказал „собутыльник“ женщины, владелица Ричарда не работает, регулярно употребляет алкоголь и живет на социальную помощь, она часто бывает агрессивной и истерит, а также постоянно приглашает к себе других пьяниц, у которых затем вымогает деньги. Образ жизни женщины беспокоит и других жильцов многоквартирного дома. Окончательную правду должна выяснить полиция. Союз защиты животных просит всех, кто располагает дополнительной информацией о происхождении Ричарда и о том, что с ним случилось, связаться с ними:
„Милый щенок.... Мы не знаем, что с тобой на самом деле случилось, но мы хотя бы попытаемся это выяснить! Маленький Ричард теперь бежит по радуге, ему больше не больно. К сожалению, в нашей крохотной стране еще много таких безмолвных жертв, которые рождаются на заводах и во многих случаях страдают всю оставшуюся жизнь. Для них уход — это спасение, но это совсем не нормально. Ни одна крошечная душа не должна страдать так, как Ричард. При этом мы напоминаем всем, что из-за ложного вызова скорой помощи человек действительно может умереть, если скорая отреагирует на вызов!“
Хотя спасти Ричарда не удалось, за проведенные реанимационные действия ветеринарная клиника выставила счет на сумму более 500 евро. Эстонский союз защиты животных просит помощи добрых людей в оплате счета:
Объяснение платежа (Selgitus): „RICHARD“
Получатель: Eestimaa Loomakaitse Liit
EE742200221052074915 (Swedbank)
EE441010220252652225 (SEB)
EE181700017004664286 (Luminor Bank)
EE087700771003771380 (LHV Pank)
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