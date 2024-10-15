В Ласнамяэ вызвали скорую помощь для спасения младенца. Прибывшие на место медики обнаружили перед собой умирающего щенка

В субботу вечером на улицу Паэ в Таллинне вызвали скорую помощь. Причиной вызова стало якобы критическое состояние младенца, который не мог дышать. Когда медики прибыли на место, вместо ребенка они обнаружили щенка, у которого изо рта текла кровь. Собака лежала на боку, была сильно переохлаждена и с трудом дышала. Сотрудники скорой помощи сразу же позвонили защитникам животных.

Вызвавшая скорую помощь женщина была сильно пьяна и не могла адекватно объяснить, зачем звонила в Центр тревоги. Она лишь заявила, что не может сама поехать с животным в клинику, из-за чего и вызвала скорую помощь.

„Поскольку ситуация была странной, мы попросили владелицу передать щенка Союзу защиты животных. Сотрудники скорой помощи завернули крошечное существо, изо всех сил пытавшееся дышать, в теплое одеяло и помчались в ветеринарную клинику. Хозяйка щенка ехала рядом, но, по словам работников клиники, она была очень пьяна“, - рассказали в Союзе защиты животных. Хозяйка утверждала, что собака сама упала, больше с ней ничего не случилось.

Ветеринары диагностировали у двухмесячного Ричарда затрудненное дыхание, пневмоторакс и инородное тело в кишечнике. Собаке быстро провели интубацию трахеи, но, к сожалению, это не помогло. По словам ветеринара, такое состояние, как было у Ричарда, может возникнуть лишь в результате тяжелой травмы.

Вчера зоозащитники попытались узнать подробности случившегося у хозяев собаки. „Женщина рассказала, что у нее в гостях был мужчина, с которым она выпивала. По ее словам, мужчина взял щенка на руки, но собака упала. Мужчина же утверждал обратное. Якобы он случайно наступил щенку на лапу, но, когда вышел из квартиры, щенок был жив и здоров. Когда зоозащитники задавали вопросы, женщина стала сильно нервничать. Она начала истерить, утверждая, что щенок сам виноват - кусал ее за ноги. Якобы она никогда не видела, чтобы собака себя так вела“, - рассказали в Союзе защиты животных.