С 1 ноября в Таллинне вместо троллейбусов будут ездить автобусы

Вице-мэр Кристьян Ярван отметил, что троллейбусы необходимо временно заменить автобусами, поскольку имеющийся троллейбусный парк и инфраструктура, включая контактную сеть и подстанции, находятся в таком состоянии, что их ремонт уже невозможен.

„Троллейбусы, которым уже более 15 лет, сложно обслуживать ввиду того, что для таких старых транспортных средств нет запчастей. Поэтому мы временно заменим их автобусами до поступления новых. Весной этого года городская управа выделила на обновление троллейбусного парка 30 миллионов евро. AS Tallinna Linnatransport летом объявило тендер на закупку новых троллейбусов, его результаты станут известны уже скоро“, – добавил Ярван.

До прибытия новых троллейбусов на всех троллейбусных маршрутах будут использоваться автобусы. Все маршруты останутся прежними, однако с учетом дорожных условий расписание будет скорректировано, чтобы автобусы, пришедшие на замену троллейбусам, не выбивались из графика. Номера маршрутов заменяющих автобусов следуют логике, при которой к номеру маршрута троллейбуса добавляется цифра 8. Например, троллейбусный маршрут № 1 станет автобусным маршрутом № 81 и т. д.

С 1 ноября троллейбусные маршруты временно будут обслуживать следующие автобусы:

Вместо троллейбусного маршрута № 1 – автобусная линия № 81.

Вместо троллейбусного маршрута № 3 – автобусная линия № 83.

Вместо троллейбусного маршрута № 4 – автобусная линия № 84.

Вместо троллейбусного маршрута № 5 – автобусная линия № 85.