С 1 ноября в Таллинне вместо троллейбусов будут ездить автобусы
С пятницы, 1 ноября, троллейбусы в Таллинне будут временно заменены автобусами. Причина в том, что троллейбусы и необходимая для них инфраструктура нуждаются в модернизации. Новые троллейбусы начнут обслуживать горожан в первой половине 2026 года.
Вице-мэр Кристьян Ярван отметил, что троллейбусы необходимо временно заменить автобусами, поскольку имеющийся троллейбусный парк и инфраструктура, включая контактную сеть и подстанции, находятся в таком состоянии, что их ремонт уже невозможен.
„Троллейбусы, которым уже более 15 лет, сложно обслуживать ввиду того, что для таких старых транспортных средств нет запчастей. Поэтому мы временно заменим их автобусами до поступления новых. Весной этого года городская управа выделила на обновление троллейбусного парка 30 миллионов евро. AS Tallinna Linnatransport летом объявило тендер на закупку новых троллейбусов, его результаты станут известны уже скоро“, – добавил Ярван.
До прибытия новых троллейбусов на всех троллейбусных маршрутах будут использоваться автобусы. Все маршруты останутся прежними, однако с учетом дорожных условий расписание будет скорректировано, чтобы автобусы, пришедшие на замену троллейбусам, не выбивались из графика. Номера маршрутов заменяющих автобусов следуют логике, при которой к номеру маршрута троллейбуса добавляется цифра 8. Например, троллейбусный маршрут № 1 станет автобусным маршрутом № 81 и т. д.
С 1 ноября троллейбусные маршруты временно будут обслуживать следующие автобусы:
Вместо троллейбусного маршрута № 1 – автобусная линия № 81.
Вместо троллейбусного маршрута № 3 – автобусная линия № 83.
Вместо троллейбусного маршрута № 4 – автобусная линия № 84.
Вместо троллейбусного маршрута № 5 – автобусная линия № 85.
Введение в эксплуатацию новых аккумуляторных троллейбусов является частью программы обновления общественного транспорта Таллинна, в фокусе которой – снижение воздействия на окружающую среду и использование инновационных решений. Аккумуляторные троллейбусы, которые будут использоваться с 2026 года, смогут работать не только от электросети, как обычно, но и от аккумулятора, что снизит потребность в дополнительной инфраструктуре. В Кесклинне планируется демонтировать контактную сеть, однако подходящая для новых троллейбусов зарядная инфраструктура появится на Мустамяэ теэ и бульваре Сыпрузе.