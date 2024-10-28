Грядет автомобильный налог. Люди ищут способ избавиться от автохлама

Еще в прошлом году в Эстонии было около 300 000 автомобилей с приостановленной учетной записью. Член правления Куусакоски Тоомас Колламаа не может подтвердить, что все это на самом деле простаивающие автомобили. Возможно, значительная часть из них уже каким-то образом разобрана и продана, время покажет, говорит он.

По словам Коллмааа, налог на автомобили, который все еще немного сбивает людей с толку, тем не менее повысил интерес к избавлению от металлолома и вывозу его на продажу. У Куусакоски 12 пунктов приема по всей Эстонии, и, по словам Колламаа, к ним ежедневно привозят десятки автомобилей. Продавцами являются как частные лица, так и члены Эстонского союза утилизации автомобилей. По словам Колламаа, частные лица в основном продают автомобили, которые простаивают, но при этом исправны, на свалки обычно поступают автомобили, из которых уже изъяли запчасти.

Сдав старую машину на металл, можно заработать порядка 300 евро. Цена покупки автолома на данный момент составляет 200-215 евро за тонну. Она колебалась в районе 200 евро в течение последних нескольких лет. В качестве примера Колламаа приводит одну из самых распространенных марок автомобилей в Эстонии — Volkswagen Passat. Такой автомобиль 2000 года выпуска имеет снаряженную массу 1400 кг. Это означает, что на свалке за него можно получить 300 евро. Сумма полученных денег зависит от веса конкретного автомобиля, который выявляется при взвешивании, — говорит Колламаа.

Для продажи автомобиля на металлолом также необходимы документы Для продажи необходимо предоставить: Действующее свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) или выписку из регистра, выданная Транспортным департаментом

Документ, удостоверяющий личность передающего лица

Договор купли-продажи транспортного средства или доверенность от собственника (если передатель не является собственником транспортного средства)

В случае утери техпаспорта поможет Транспортный департамент. Цифровой документ свидетельства о регистрации стоит 5 евро. Источник: Kuusakoski

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