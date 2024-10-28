ФОТО | Полиция арестовала подозреваемых в наркопреступлениях и изъяла 20 килограммов наркотиков

По словам главы Службы по организованной и тяжкой преступности Лыунаской префектуры Стивена Ильвеса, в ходе полицейской операции в начале августа криминальная полиция арестовала двух мужчин, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с наркотиками, посредством Telegram. „В ходе разбирательства нами изъято 20 килограммов наркотических веществ, наиболее значимые из которых - более 12 килограммов амфетамина и более 9 тысяч таблеток МДМА. Кроме того, мы обнаружили большое количество кетамина, гашиша и кокаина“.

Ильвес отметил, что подозреваемые действовали группой, существовавшей на зашифрованной коммуникационной платформе Telegram, где осуществлялись поставки различных наркотиков. „Полицейские задержали мужчин, подозреваемых в приобретении и сбыте веществ, выяснение точных обстоятельств уголовного дела продолжается“, - добавил он.

По словам Ильвеса, целью полиции является выявление и предотвращение преступлений, связанных с наркотиками. „Изъятие обнаруженного в августе вещества, очевидно, окажет влияние на весь рынок наркотиков в Южной Эстонии, это показало и недавнее исследование сточных вод, ситуация в городе Тарту более стабильна, чем в остальной Эстонии“, - подчеркнул глава ведомства.

Старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Ингмар Лаас заявил, что хотя число смертей от передозировок наркотиками снижается уже несколько лет, статистика предыдущего и текущего года показывает, что смертность от передозировок растет. „Это означает, что любое количество, которую получат правоохранительные органы, может означать спасение человеческой жизни“, — сказал Лаас. „В своей работе мы часто видим, что все больше преступлений, особенно насильственных, совершается под воздействием наркотиков. Поэтому я считаю, что столько преступлений было совершено не путем захвата этой суммы“.