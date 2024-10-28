ФОТО | Акция памяти жертв политических репрессий „Возвращение имен“ прошла в Таллинне

„Уже третий год „Возвращение имен“ проходит на фоне полномасштабной войны, которую ведет Россия против Украины, — говорят организаторы. — Украина защищает не только свою независимость, но и абсолютно важную для нас систему ценностей, в центре которой — свобода и права человека. На фоне массовых убийств и арестов, где бы они ни происходили, напоминание о цене каждой отдельно взятой жизни чувствуется особенно остро“.

Акция „Возвращение имен“ проводится уже 17 лет. Она начиналась в Москве у Соловецкого камня на Лубянке, постепенно распространяясь по разным городам России и мира. В этот день тысячи людей выстраиваются в очередь и, сменяя друг друга, читают вслух имена убитых советской властью.

„В Таллинне мы зачитывали имена убитых и репрессированных. Впервые зачитали и имена убитых сейчас — это Алексей Навальный, Сергей Магнитский, — рассказывает один из организаторов акции, политический активист Алексей Павлом. — Всего — имена 20 человек, которые были репрессированы и убиты в тюрьмах в настоящее время“.

Организаторы акции: правозащитный проект „Помогаем политзекам“, историко-просветительское общество „Мемориал“, Сана Безменова, Алексей Павлов, Ната Любавская.

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