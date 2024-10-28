Микромобиль сбил женщину на пешеходном переходе

В 3:37 в Таллинне на улице Эндла 48-летний мужчина на микромобиле Microcar M.GO сбил 29-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

В 9:48 на автобусной станции Урда в поселке Лаагри волости Сауэ, Харьюмаа, 39-летний мужчина, ехавший по тротуару на личном электросамокате, не справился с управлением и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

Лыунаская префектура разыскивает черный Fiat Croma 2007 года выпуска с номерным знаком 064 BXL.

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