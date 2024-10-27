27.10.2024, 22:11
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Ласнамяэ мужчины
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках ушедшего в ночь на воскресенье из своего дома в Ласнамяэ 38-летнего Андрия.
Когда мужчина уходил из дома, на нем были черные брюки, зеленоватый джемпер с капюшоном и серая шапка с помпоном.
Поиски Андрия со стороны полиции пока результата не дали.
Полиция просит всех, кому известно местонахождения мужчины, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.
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