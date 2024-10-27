ФОТО | В гостинице в центре Таллинна завелись клопы

Один из посетителей гостиницы прислал в редакцию фотографии, на которых видно, что в отеле завелись клопы. Собственник гостиницы Борис Иванов в курсе этой проблемы не был.

Как сказал Иванов, клопы время от времени попадают в гостиницу, так как их заносят постояльцы. Он заверил, что у них имеются все необходимые разрешения от Департамента здоровья, в гостинице регулярно проводятся мероприятия по борьбе с насекомыми. При это, как отметил Иванов, закроют также и номера, смежные с тем, где были обнаружены клопы. Он пообещал, что дезинсекция начнется завтра же (в понедельник).