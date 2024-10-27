Новости Эстонии
27.10.2024, 20:11

ФОТО | В гостинице в центре Таллинна завелись клопы

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Обнаруженный в гостинице клоп
Обнаруженный в гостинице клоп
ФОТО: LUGEJA FOTO

В редакцию портала Delfi обратился обеспокоенный читатель, по словам которого, в расположенной в центре Таллинна гостинице Center Hotel Tallinn обитают клопы.

Один из посетителей гостиницы прислал в редакцию фотографии, на которых видно, что в отеле завелись клопы. Собственник гостиницы Борис Иванов в курсе этой проблемы не был.

Как сказал Иванов, клопы время от времени попадают в гостиницу, так как их заносят постояльцы. Он заверил, что у них имеются все необходимые разрешения от Департамента здоровья, в гостинице регулярно проводятся мероприятия по борьбе с насекомыми. При это, как отметил Иванов, закроют также и номера, смежные с тем, где были обнаружены клопы. Он пообещал, что дезинсекция начнется завтра же (в понедельник).

Из администрации гостиницы порталу Delfi сообщили, что все остальные номера будут в работе, а клиентам компенсируют бронь или предоставят новый номер.

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